Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Yarış:
22 Saat
:
40 Dakika
:
18 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP4:
00 Saat
:
00 Dakika
:
18 Saniye
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
04 Nis
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
25 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Estoril
07 May
Postponed
R
World Superbike
Aragon
21 May
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
13 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Spa-Francorchamps
01 May
Yarış:
34 gün
Tüm programı gör
FIA F2
R
FIA F2
Bahrain
27 Mar
Sprint Yarış 2:
00 Saat
:
20 Dakika
:
18 Saniye
Tüm programı gör
R
FIA F2
Monaco
20 May
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Ayhancan, Bahreyn'de pole pozisyonunda
TÜRK SPORCULAR / Yarış raporu

Ayhancan, Bahreyn'deki ilk yarışı kazandı!

Ekleyen:
, Şef Editör

Bu hafta sonu Bahreyn'de Porsche Sprint Challenge Orta Doğu serisinde mücadele eden Ayhancan Güven, ilk yarışı kazanmayı başardı.

Ayhancan, Bahreyn'deki ilk yarışı kazandı!

Normalde Formula 1'in destek serilerinden olan Porsche Supercup serisinde mücadele eden Ayhancan, bu hafta sonu yine Formula 1'in destek serisi olarak düzenlenen Porsche Sprint Challenge Orta Doğu organizasyonuna katıldı.

Geçen sene aynı serinin yarışına katılan ve zafer kazanan Ayhancan, bu hafta sonu gerçekleştirilecek ilk yarış öncesinde pole pozisyonunu kazanmıştı.

Ayhancan, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanarak 2021'ye galibiyetle başlamış oldu.

Hafta sonunun 2. yarışı yarın 15:20'de başlayacak.

*Seri hakkında çok hızlı bilgi akışı olmadığı için şimdilik bu kadar bilgi girebiliyoruz.

paylaşım
yorumlar
Ayhancan, Bahreyn'de pole pozisyonunda

Önceki haber

Ayhancan, Bahreyn'de pole pozisyonunda
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!

16 dk
2
Formula 1

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri

2g
3
Formula 1

2021 F1 kuralları neden Mercedes'i daha çok etkiledi?

49 dk
4
Formula 1

Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Hamilton'ın 0.7 saniye önünde lider!

3s
5
Formula 1

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk"

20s
Son Haberler
Ayhancan, Bahreyn'deki ilk yarışı kazandı!
TrS

Ayhancan, Bahreyn'deki ilk yarışı kazandı!

1s
Ayhancan, Bahreyn'de pole pozisyonunda
TrS

Ayhancan, Bahreyn'de pole pozisyonunda

4s
Ayhancan Güven, 2021'de 5 farklı seride mücadele edecek
TrS

Ayhancan Güven, 2021'de 5 farklı seride mücadele edecek

26 Mar 2021
Dijital Kış Kupaları Sona Erdi
TrS

Dijital Kış Kupaları Sona Erdi

4 Mar 2021
F3 Asya Yas Marina: Chovet arka arkaya üçüncü kez kazandı, Cem beşinci oldu!
TrS

F3 Asya Yas Marina: Chovet arka arkaya üçüncü kez kazandı, Cem beşinci oldu!

7 Şub 2021
Abdullah Çelik More from
Abdullah Çelik
Vettel, 18. sırada kalmasının ardından sinirli Bahreyn GP
Formula 1 / Son dakika

Vettel, 18. sırada kalmasının ardından sinirli

Ayhancan, Bahreyn'de pole pozisyonunda
TÜRK SPORCULAR / Sıralama turları raporu

Ayhancan, Bahreyn'de pole pozisyonunda

Bahreyn GP antrenman analizi: Red Bull önde ancak mücadele yakın Bahreyn GP
Formula 1 / Analiz

Bahreyn GP antrenman analizi: Red Bull önde ancak mücadele yakın

More from
Ayhancan Güven
Ayhancan Güven, 2021'de 5 farklı seride mücadele edecek
TÜRK SPORCULAR / Son dakika

Ayhancan Güven, 2021'de 5 farklı seride mücadele edecek

Ayhancan, Martinet by Almeras takımıyla yollarını ayırdı
TÜRK SPORCULAR / Son dakika

Ayhancan, Martinet by Almeras takımıyla yollarını ayırdı

Ayhancan Güven, Porsche destekli olmaya devam edecek
TÜRK SPORCULAR / Son dakika

Ayhancan Güven, Porsche destekli olmaya devam edecek

Çok Okunanlar Bugün

Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Bahreyn GP: Heyecan dolu sıralama turlarında pole pozisyonu Verstappen'in!

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri

2021 F1 kuralları neden Mercedes'i daha çok etkiledi?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

2021 F1 kuralları neden Mercedes'i daha çok etkiledi?

Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Hamilton'ın 0.7 saniye önünde lider!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Bahreyn GP 3. antrenman: Verstappen, Hamilton'ın 0.7 saniye önünde lider!

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk"

Honda: "Yeni motor 'sıfır beden' konseptinden daha kompakt"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Honda: "Yeni motor 'sıfır beden' konseptinden daha kompakt"

Bahreyn GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde en hızlısı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Bahreyn GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde en hızlısı!

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Son Haberler

Ayhancan, Bahreyn'deki ilk yarışı kazandı!
TrS TÜRK SPORCULAR / Yarış raporu

Ayhancan, Bahreyn'deki ilk yarışı kazandı!

Ayhancan, Bahreyn'de pole pozisyonunda
TrS TÜRK SPORCULAR / Sıralama turları raporu

Ayhancan, Bahreyn'de pole pozisyonunda

Ayhancan Güven, 2021'de 5 farklı seride mücadele edecek
TrS TÜRK SPORCULAR / Son dakika

Ayhancan Güven, 2021'de 5 farklı seride mücadele edecek

Dijital Kış Kupaları Sona Erdi
TrS TÜRK SPORCULAR / Son dakika

Dijital Kış Kupaları Sona Erdi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.