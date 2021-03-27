Ayhancan, Bahreyn'deki ilk yarışı kazandı!

Normalde Formula 1'in destek serilerinden olan Porsche Supercup serisinde mücadele eden Ayhancan, bu hafta sonu yine Formula 1'in destek serisi olarak düzenlenen Porsche Sprint Challenge Orta Doğu organizasyonuna katıldı.

Geçen sene aynı serinin yarışına katılan ve zafer kazanan Ayhancan, bu hafta sonu gerçekleştirilecek ilk yarış öncesinde pole pozisyonunu kazanmıştı.

Ayhancan, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanarak 2021'ye galibiyetle başlamış oldu.

Hafta sonunun 2. yarışı yarın 15:20'de başlayacak.

*Seri hakkında çok hızlı bilgi akışı olmadığı için şimdilik bu kadar bilgi girebiliyoruz.