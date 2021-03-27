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Önceki / Ayhancan Güven, 2021'de 5 farklı seride mücadele edecek
TÜRK SPORCULAR / Sıralama turları raporu

Ayhancan, Bahreyn'de pole pozisyonunda

Ekleyen:
, Şef Editör

Ayhancan Güven, bu hafta sonu Bahreyn'de katılacağı Porsche Sprint Challenge Orta Doğu yarışları öncesinde pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Ayhancan, Bahreyn'de pole pozisyonunda

Bu hafta sonu gerçekleştirilen Formula 1 Bahreyn GP'nin destek yarışlarından birisi Porsche Sprint Challenge Orta Doğu mücadelesi olacak.

Geçen sene aynı yarışa katılarak zafer elde eden Ayhancan, bugün gerçekleştirilen sıralamalarda 1. yarış için pole pozisyonunu kazandı.

Ayhancan, 2:03.947'lik derecesiyle GT3 sınıfında en hızlı isim oldu. Ayhancan, sıralamalarda 2:04'ün altına inebilen tek isimdi.

Jean-Baptiste Simmenauer, Ayhancan'ın 0.1 sn arkasında 2. olurken onu Jesse van Kuiijk takip etti.

Hafta sonunun ilk yarışı bugün 16:45'te başlarken ikinci yarış Pazar günü 15:20'de başlayacak.

Sıralama sonucu

Porsche Sprint Challenge Orta Doğu

Porsche Sprint Challenge Orta Doğu

Fotoğraf: Porsche

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Ayhancan Güven, 2021'de 5 farklı seride mücadele edecek

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Ayhancan Güven, 2021'de 5 farklı seride mücadele edecek
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Bu Haber Hakkında

Seri Porsche , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Abdullah Çelik

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