Ayhancan, Bahreyn'de pole pozisyonunda

Bu hafta sonu ger\u00e7ekle\u015ftirilen Formula 1 Bahreyn GP'nin destek yar\u0131\u015flar\u0131ndan birisi Porsche Sprint Challenge Orta Do\u011fu m\u00fccadelesi olacak.\nGe\u00e7en sene ayn\u0131 yar\u0131\u015fa kat\u0131larak zafer elde eden Ayhancan, bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirilen s\u0131ralamalarda 1. yar\u0131\u015f i\u00e7in pole pozisyonunu kazand\u0131.\nAyhancan, 2:03.947'lik derecesiyle GT3 s\u0131n\u0131f\u0131nda en h\u0131zl\u0131 isim oldu. Ayhancan, s\u0131ralamalarda 2:04'\u00fcn alt\u0131na inebilen tek isimdi.\nJean-Baptiste Simmenauer, Ayhancan'\u0131n 0.1 sn arkas\u0131nda 2. olurken onu Jesse van Kuiijk takip etti.\nHafta sonunun ilk yar\u0131\u015f\u0131 bug\u00fcn 16:45'te ba\u015flarken ikinci yar\u0131\u015f Pazar g\u00fcn\u00fc 15:20'de ba\u015flayacak.\nS\u0131ralama sonucu\n\nPorsche Sprint Challenge Orta Do\u011fu\nFoto\u011fraf: Porsche\n