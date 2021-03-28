Ayhancan Bahreyn'de 2. yarışı kazandı, duble yaptı!

Oldukça yoğun bir 2021 programına sahip olan Türkiye'nin gururu Ayhancan Güven, seneyi Bahreyn'de gerçekleştirilen Porsche Sprint Challenge Orta Doğu mücadelesiyle açtı.

Formula 1 pistinde mücadele eden sürücümüz, dün gerçekleştirilen sıralamalarda ilk yarış için pole pozisyonunu almasının ardından ilk yarışta zafere ulaşmayı başarmıştı.

Ayhancan, bugün gerçekleştirilen 2. yarışta da durdurulamadı ve en yakın rakibinin 11 sn önünde damalı bayrağı görerek Bahreyn hafta sonundan çifte zaferle ayrılmayı başardı.

Ayhancan'ın hafta sonu boyunca en yakın rakibi olan Jean-Baptiste Simmenauer 2. olurken podyumu tamamlayan isim Daan Vajk Kuijk oldu.

Ayhancan bu sene Formula 1'in destek serilerinden olan Porsche Mobil 1 Supercup'ta mücadeleye devam ederken ona paralel olarak Porsche Carrera Cup Almanya ve VLN yarışlarında da boy gösterecek.

Ayhancan bu yarış zaferiyle geçtiğimiz günlere hayatını kaybeden Walter Lechner'in anısına hazırlanan özel kask tasarımını kazanmış oldu.