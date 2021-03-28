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Önceki / Ayhancan, Bahreyn'deki ilk yarışı kazandı!
TÜRK SPORCULAR / Yarış raporu

Ayhancan Bahreyn'de 2. yarışı kazandı, duble yaptı!

Ekleyen:
, Şef Editör

Bu hafta sonu Formula 1 Bahreyn GP'nin destek yarışı olarak gerçekleştirilen Porsche Sprint Challenge Orta Doğu mücadelesinde 2. yarışın galibi de Ayhancan Güven oldu.

Ayhancan Bahreyn'de 2. yarışı kazandı, duble yaptı!

Oldukça yoğun bir 2021 programına sahip olan Türkiye'nin gururu Ayhancan Güven, seneyi Bahreyn'de gerçekleştirilen Porsche Sprint Challenge Orta Doğu mücadelesiyle açtı.

Formula 1 pistinde mücadele eden sürücümüz, dün gerçekleştirilen sıralamalarda ilk yarış için pole pozisyonunu almasının ardından ilk yarışta zafere ulaşmayı başarmıştı.

Ayhancan, bugün gerçekleştirilen 2. yarışta da durdurulamadı ve en yakın rakibinin 11 sn önünde damalı bayrağı görerek Bahreyn hafta sonundan çifte zaferle ayrılmayı başardı.

Ayhancan'ın hafta sonu boyunca en yakın rakibi olan Jean-Baptiste Simmenauer 2. olurken podyumu tamamlayan isim Daan Vajk Kuijk oldu.

Ayhancan bu sene Formula 1'in destek serilerinden olan Porsche Mobil 1 Supercup'ta mücadeleye devam ederken ona paralel olarak Porsche Carrera Cup Almanya ve VLN yarışlarında da boy gösterecek.

Ayhancan bu yarış zaferiyle geçtiğimiz günlere hayatını kaybeden Walter Lechner'in anısına hazırlanan özel kask tasarımını kazanmış oldu.

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Ayhancan, Bahreyn'deki ilk yarışı kazandı!

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Seri TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Abdullah Çelik

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