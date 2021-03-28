Ayhancan Bahreyn'de 2. yarışı kazandı, duble yaptı!

Olduk\u00e7a yo\u011fun bir 2021 program\u0131na sahip olan T\u00fcrkiye'nin gururu Ayhancan G\u00fcven, seneyi Bahreyn'de ger\u00e7ekle\u015ftirilen Porsche Sprint Challenge Orta Do\u011fu m\u00fccadelesiyle a\u00e7t\u0131.\nFormula 1 pistinde m\u00fccadele eden s\u00fcr\u00fcc\u00fcm\u00fcz, d\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirilen s\u0131ralamalarda ilk yar\u0131\u015f i\u00e7in pole pozisyonunu almas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ilk yar\u0131\u015fta zafere ula\u015fmay\u0131 ba\u015farm\u0131\u015ft\u0131.\nAyhancan, bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirilen 2. yar\u0131\u015fta da durdurulamad\u0131 ve en yak\u0131n rakibinin 11 sn \u00f6n\u00fcnde damal\u0131 bayra\u011f\u0131 g\u00f6rerek Bahreyn hafta sonundan \u00e7ifte zaferle ayr\u0131lmay\u0131 ba\u015fard\u0131.\nAyhancan'\u0131n hafta sonu boyunca en yak\u0131n rakibi olan Jean-Baptiste Simmenauer 2. olurken podyumu tamamlayan isim Daan Vajk Kuijk oldu.\nAyhancan bu sene Formula 1'in destek serilerinden olan Porsche Mobil 1 Supercup'ta m\u00fccadeleye devam ederken ona paralel olarak Porsche Carrera Cup Almanya ve VLN yar\u0131\u015flar\u0131nda da boy g\u00f6sterecek.\nAyhancan bu yar\u0131\u015f zaferiyle ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlere hayat\u0131n\u0131 kaybeden Walter Lechner'in an\u0131s\u0131na haz\u0131rlanan \u00f6zel kask tasar\u0131m\u0131n\u0131 kazanm\u0131\u015f oldu.\n\nDi\u011fer haberler:\n\nAyhancan, Bahreyn'deki ilk yar\u0131\u015f\u0131 kazand\u0131!\nAyhancan G\u00fcven, 2021'de 5 farkl\u0131 seride m\u00fccadele edecek\n\n\n