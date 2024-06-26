Avrupa Şampiyonu ilk kadın pilot Seda Kaçan oldu!

Elde ettiği bu başarıyla motor sporlarında başarının cinsiyete bağlı olmadığını kanıtlayan Kaçan, ülkemiz adına tarihi bir ilke daha imza attı.

Kadınlara ve genç kızlara ilham olmak için başladığı motor sporları kariyerinde birçok ilke ve tarihi başarıya imza atan Seda Kaçan, takım arkadaşı İbrahim Okyay ile beraber TEXACO® Team AMS takımı adına TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası’nda bitime bir yarış kala şampiyonluğu garantiledi. Şampiyonada mücadele eden tek kadın pilot olan Seda Kaçan, bir büyük başarıyı daha yakalamanın mutluluğunu yaşadı.

Doritos, Pepsi ve Sixt’in desteklediği Seda Kaçan, sezonun ilk ayağı olan Macaristan’da DSG kategorisinde birinci, genel klasmanda ikinci olarak çifte kürsü başarısı yakalamıştı. Seda Kaçan, şampiyonanın İtalya’nın Vallelunga pistindeki ikinci ayağında DSG kategorisinde zirveye çıkarken, İtalya’nın Misano pistindeki üçüncü yarışta elde ettiği başarıyla bitime bir yarış kala şampiyonluğu garantiledi.

Seda Kaçan, TEXACO Team AMS

“Ülkemizi ve kadınları gururla temsil etmenin mutluluğunu yaşıyorum”

Şampiyonluğu garantilemesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Seda Kaçan, mutluluğunu şu sözlerle paylaştı: “Motor sporları kariyerime başlarken kendime belirlediğim bir büyük hedefe daha ulaştım. Şampiyonada mücadele eden tek kadın pilot olarak bu şampiyonluk benim için çok anlamlı. Hem ülkemizi hem de kadınları gururla temsil etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu yolda ilk andan itibaren bana desteklerini esirgemeyen başta Doritos, Pepsi ve Sixt olmak üzere tüm sponsorlarıma teşekkür ediyorum.”

Tarihi başarılarına bir yenisini daha ekledi

TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası’nda DSG kategorisinde şampiyonluğu garantileyen Seda Kaçan’ın elde ettiği diğer başarılar şöyle:

30 yıl aradan sonra Türkiye Pist Şampiyonası’nda yarışan ilk ve tek kadın sporcu, Türkiye Pist Şampiyonası tarihinde yarış kazanan ilk ve tek kadın sporcu, Türkiye’yi yurt dışında pistlerde temsil eden ilk ve tek kadın sporcu, yurt dışında pistlerde podyuma çıkan bayrağımızı kürsüde dalgalandıran ilk ve tek kadın sporcu.