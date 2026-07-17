Türkiye Tırmanma Şampiyonası heyecanı Gemlik’te devam ediyor
2026 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın yeni durağı, 18-19 Temmuz tarihlerinde yapılacak Gemlik Şahintepe Tırmanma Yarışı olacak.
Türkiye Tırmanma Şampiyonası
Hem ulusal hem de mahalli klasmanlarda düzenlenecek organizasyonda, 5 farklı kategoride toplamda 32 pilot zirve için mücadele edecek.
Gemlik Belediyesi'nin destekleriyle Bursa Otomobil Spor Kulübü (BOSEK) tarafından organize edilen etkinlik, 18 Temmuz Cumartesi gerçekleştirilecek antrenman turlarıyla başlayacak. Aynı gün saat 19.00’da Gemlik İskele Meydanı’nda yapılacak seremonik start ile şampiyona coşkusu ilçe merkezine taşınacak.
19 Temmuz Pazar, pilotlar ilk çıkışlarını saat 11.00’de, ikinci çıkışlarını ise saat 15.00’te gerçekleştirecek. İki gün boyunca sürecek organizasyon, pazar saat 18.00’de Kumla İskelesi’nde düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
2026 Belçika GP 2. antrenman: Antonelli zirvede, Norris ikinci, Gasly kaza yaptı
FIA Formula 2 Belçika: Yağmur altında nefes kesen sıralama: Pole Rafael Câmara’nın, Inthraphuvasak ikinci!
Türkiye Tırmanma Şampiyonası heyecanı Gemlik’te devam ediyor
Canlı dereceler: Belçika GP 2. antrenman
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar