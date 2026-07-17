Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

TÜRK SPORCULAR

Türkiye Tırmanma Şampiyonası heyecanı Gemlik’te devam ediyor

2026 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın yeni durağı, 18-19 Temmuz tarihlerinde yapılacak Gemlik Şahintepe Tırmanma Yarışı olacak.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
sahintepe-tirmanma-2026-2

Türkiye Tırmanma Şampiyonası

Hem ulusal hem de mahalli klasmanlarda düzenlenecek organizasyonda, 5 farklı kategoride toplamda 32 pilot zirve için mücadele edecek.

Gemlik Belediyesi'nin destekleriyle Bursa Otomobil Spor Kulübü (BOSEK) tarafından organize edilen etkinlik, 18 Temmuz Cumartesi gerçekleştirilecek antrenman turlarıyla başlayacak. Aynı gün saat 19.00’da Gemlik İskele Meydanı’nda yapılacak seremonik start ile şampiyona coşkusu ilçe merkezine taşınacak.

19 Temmuz Pazar, pilotlar ilk çıkışlarını saat 11.00’de, ikinci çıkışlarını ise saat 15.00’te gerçekleştirecek. İki gün boyunca sürecek organizasyon, pazar saat 18.00’de Kumla İskelesi’nde düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Başiskele'de Süpermoto ve MotoMini heyecanı

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Steiner, Tech3’ün 2027’de KTM’den tam destek alacağını açıkladı

MotoGP
MotoGP
Almanya GP
Steiner, Tech3’ün 2027’de KTM’den tam destek alacağını açıkladı

2026 Belçika GP 1. antrenman: En hızlı isim Verstappen oldu Ferrari, Hamilton önderliğinde 2-3

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
2026 Belçika GP 1. antrenman: En hızlı isim Verstappen oldu Ferrari, Hamilton önderliğinde 2-3

Hülkenberg, Sainz’ın Audi ihtimali hakkında: “Şu an sadece yedek pilot koltuğu boş”

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Hülkenberg, Sainz’ın Audi ihtimali hakkında: “Şu an sadece yedek pilot koltuğu boş”

Son Haberler

2026 Belçika GP 2. antrenman: Antonelli zirvede, Norris ikinci, Gasly kaza yaptı

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
2026 Belçika GP 2. antrenman: Antonelli zirvede, Norris ikinci, Gasly kaza yaptı

FIA Formula 2 Belçika: Yağmur altında nefes kesen sıralama: Pole Rafael Câmara’nın, Inthraphuvasak ikinci!

FIA F2
F2 FIA F2
Spa-Francorchamps
FIA Formula 2 Belçika: Yağmur altında nefes kesen sıralama: Pole Rafael Câmara’nın, Inthraphuvasak ikinci!

Türkiye Tırmanma Şampiyonası heyecanı Gemlik’te devam ediyor

TÜRK SPORCULAR
TrS TÜRK SPORCULAR
Türkiye Tırmanma Şampiyonası heyecanı Gemlik’te devam ediyor

Canlı dereceler: Belçika GP 2. antrenman

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Canlı dereceler: Belçika GP 2. antrenman