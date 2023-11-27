Prime'a abone ol
TÜRK SPORCULAR
Haberler

AVIS Türkiye Pist Şampiyonası Maxi Grup Şampiyonu ile tur atmak ister misiniz?

AVIS Türkiye Pist Şampiyonası'nda mücadele eden ve bitime bir yarış kala  şampiyonluğunu garantileyen Barkın Pınar ile Körfez Pisti'nde tur atmak istiyorsanız bu haber tam size göre.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
TRM_4143

2023 AVIS Türkiye Pist Şampiyonası bu hafta sonu Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışla sona erecek ve her iki klasmanda da heyecan tavan yapmış durumda.

Motorsport.com Türkiye olarak gelecek hafta sonu Körfez Pisti'nde olacağız ve sizler için Türkiye'nin yeni şampiyonuyla keyifli bir yarışma hazırladık.

Maxi Grup'ta mücadele eden ve şampiyonayı baştan sona lider götüren Barkın Pınar ile Körfez Pisti'nde tur atma şansı yakalamak istiyorsanız, bu haber tam size göre!

 

Yapmanız gereken tek şey, Çarşamba akşam 21:00'da Motorsport.com Türkiye Instagram hesabından yapılacak canlı yayına katılmak ve yayın içerisinde sorulacak soruya yanıt vermek! Soruya en hızlı cevabı veren iki kişi, Körfez Pisti'nde tur atma fırsatı yakalayacak.

Bu iki şanslı takipçimizin tüm masraflarını karşılayarak bu heyecanı en iyi şekilde yaşamaları için  Barkın Pınar ve deneyimli takımı ile birlikte her şeyi yapacağız.

Sizleri Çarşamba günü 21:00'da yapacağımız canlı yayın için Instagram hesabımıza bekliyoruz!

18 yaşından küçük katılımcılarımız ebeveynlerinin onayı ile ödüle hak kazanabilirler. Diğer detaylar Pazartesi günü buradan açıklanacaktır.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi’nde Genç Pilotları ile Zirvedeydi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Abu Dabi testi: Ocon günü zirvede tamamladı, Russell kaza yaptı

Abu Dabi testi: Ocon günü zirvede tamamladı, Russell kaza yaptı

Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

Abu Dabi testi: Ocon günü zirvede tamamladı, Russell kaza yaptı Abu Dabi testi: Ocon günü zirvede tamamladı, Russell kaza yaptı

Abu Dabi testi: Sabah bölümünün lideri Sainz, Perez ikinci

Abu Dabi testi: Sabah bölümünün lideri Sainz, Perez ikinci

Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

Abu Dabi testi: Sabah bölümünün lideri Sainz, Perez ikinci Abu Dabi testi: Sabah bölümünün lideri Sainz, Perez ikinci

Formula 1'de 2023 sezonu Abu Dabi testiyle kapanıyor

Formula 1'de 2023 sezonu Abu Dabi testiyle kapanıyor

Formula 1
Abu Dabi GP

Formula 1'de 2023 sezonu Abu Dabi testiyle kapanıyor Formula 1'de 2023 sezonu Abu Dabi testiyle kapanıyor

Son Haberler

2024'te taraftarların 'takdir edeceği' bir sprint formatı değişikliği geliyor!

2024'te taraftarların 'takdir edeceği' bir sprint formatı değişikliği geliyor!

F1 Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

2024'te taraftarların 'takdir edeceği' bir sprint formatı değişikliği geliyor! 2024'te taraftarların 'takdir edeceği' bir sprint formatı değişikliği geliyor!

MotoGP Valensiya Testi: Vinales Valensiya'da test gününü lider tamamladı, Marquez ise dördüncü oldu

MotoGP Valensiya Testi: Vinales Valensiya'da test gününü lider tamamladı, Marquez ise dördüncü oldu

MGP MotoGP
Valensiya Kasım testi

MotoGP Valensiya Testi: Vinales Valensiya'da test gününü lider tamamladı, Marquez ise dördüncü oldu MotoGP Valensiya Testi: Vinales Valensiya'da test gününü lider tamamladı, Marquez ise dördüncü oldu

Monster 2024 için McLaren ile anlaştı, Mercedes sponsorunu kaybetti!

Monster 2024 için McLaren ile anlaştı, Mercedes sponsorunu kaybetti!

F1 Formula 1

Monster 2024 için McLaren ile anlaştı, Mercedes sponsorunu kaybetti! Monster 2024 için McLaren ile anlaştı, Mercedes sponsorunu kaybetti!

Drive to Survive'ın 6. sezonu 23 Şubat 2024'te yayınlanacak

Drive to Survive'ın 6. sezonu 23 Şubat 2024'te yayınlanacak

F1 Formula 1

Drive to Survive'ın 6. sezonu 23 Şubat 2024'te yayınlanacak Drive to Survive'ın 6. sezonu 23 Şubat 2024'te yayınlanacak

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol