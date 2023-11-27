AVIS Türkiye Pist Şampiyonası Maxi Grup Şampiyonu ile tur atmak ister misiniz?
AVIS Türkiye Pist Şampiyonası'nda mücadele eden ve bitime bir yarış kala şampiyonluğunu garantileyen Barkın Pınar ile Körfez Pisti'nde tur atmak istiyorsanız bu haber tam size göre.
2023 AVIS Türkiye Pist Şampiyonası bu hafta sonu Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışla sona erecek ve her iki klasmanda da heyecan tavan yapmış durumda.
Motorsport.com Türkiye olarak gelecek hafta sonu Körfez Pisti'nde olacağız ve sizler için Türkiye'nin yeni şampiyonuyla keyifli bir yarışma hazırladık.
Maxi Grup'ta mücadele eden ve şampiyonayı baştan sona lider götüren Barkın Pınar ile Körfez Pisti'nde tur atma şansı yakalamak istiyorsanız, bu haber tam size göre!
Yapmanız gereken tek şey, Çarşamba akşam 21:00'da Motorsport.com Türkiye Instagram hesabından yapılacak canlı yayına katılmak ve yayın içerisinde sorulacak soruya yanıt vermek! Soruya en hızlı cevabı veren iki kişi, Körfez Pisti'nde tur atma fırsatı yakalayacak.
Bu iki şanslı takipçimizin tüm masraflarını karşılayarak bu heyecanı en iyi şekilde yaşamaları için Barkın Pınar ve deneyimli takımı ile birlikte her şeyi yapacağız.
Sizleri Çarşamba günü 21:00'da yapacağımız canlı yayın için Instagram hesabımıza bekliyoruz!
18 yaşından küçük katılımcılarımız ebeveynlerinin onayı ile ödüle hak kazanabilirler. Diğer detaylar Pazartesi günü buradan açıklanacaktır.
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