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AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Şile ayağı ertelendi

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Bu hafta sonu Şile'de gerçekleştirilecek olan Tırmanma Şampiyonası yarışı, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar neticesinde ileri bir tarihe ertelendi.

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Şile ayağı ertelendi

İstanbul Valiliğinin 30.07.2021 gün ve 2021/1 numaralı 'Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması Hakkında Kararı' doğrultusunda, 31 Temmuz-01 Ağustos 2021 tarihilerinde İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından organize edilecek olan AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 3. yarışı Maphre Sigorta Tırmanma Yarışması ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Aynı tarihlerde Antalya Kepez’de organize edilecek olan Mahalli Oto Drag yarışması da, Antalya Manavgat’ta ve farklı bölgelerde yaşanan yangın felaketi nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir.

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