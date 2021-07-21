Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Pist heyecanı Ülkü Park’ta yaşandı
TÜRK SPORCULAR Haberler

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Bursa'da Devam Etti

Ekleyen:
, Şef Editör

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 2. Ayağı 17-18 Temmuz tarihlerinde kısa adı BOSSEK olan Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından Gemlik Belediyesi katkılarıyla Bursa Şahintepe parkurunda organize edildi. 4 ayrı kategoride 34 sporcunun mücadele ettiği organizasyon Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın da katıldıkları start seremonisi lie başladı.Kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından ilgi ve heyecanla takip edilen yarış sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini Kumla İskelesi’nde düzenlenen törenle aldı.

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Bursa'da Devam Etti

7.20 km. uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşulan yarışta, Kategori 1’de Bursalı sporcu Taner Oruç Citroen Saxo VTS ile birinciliği elde ederken, ikinciliği Peugeot 106 GTI ile Orçun Kuşçu ve üçüncülüğü de Citroen Saxo VTS ile genç sporcu Berat Berke Yavuz kazandı. Kategori 2’de Ford Fiesta R2 ile bir diğer Bursalı sporcu Burak Başlık zafere ulaşırken, aynı zamanda da 04:22.08 ile en iyi zamanın sahibi oldu. Fiat Palio ile kadın pilot Sevcan Sağıroğlu bu kategoride ikincilik kürsüsüne çıkarken, Hakan Yuva, Süleyman Yanar ve Serdar Canbek finişe ulaşamayan isimler oldular. Kategori 3’te iki yıl aradan sonra parkurlara dönen İzmirli Murat Soyçopur Renault Clio R3 ile en hızlı isim olurken, Ford Fiesta ST ile Burak Akın ikinci ve Renault Sport Clio ile Bahadır Sevinç de üçüncü olarak podyum yaptılar. Bu kategorinin iddalı isimleri Refik Bozkurt cumartesi antrenmanlarda yoldan çıkarak, İsmet Toktaş ve Nizamettin Kaynak ise ilk çıkışta mekanik arıza nedeniyle yarışa erken veda etmek zorunda kaldı. Kategori 4’de Cem Yalın Mitsubishi Lancer EVO IX ile ilk sırayı elde ederken, yine Mitsubishi Lancer EVO IX ile Ayhan Germirli ikinciliği ve Erol Akbaş da üçüncülüğü kazandılar. Yarışın takımlar birincisi ise 5 sporcuyla mücadele eden GP Garage oldu.

Mahalli klasmanda ise Kategori 1’de Yunus Emre Bol birinci, Ümit Bayram ikinci, Kategori 2’de Sevcan Sağıroğlu birinci olarak podyumu paylaşan sporcular oldular. Kategori 3’te Mehmet Gökseven birincilik kupasını kaldırırken, Faruk Güzelçalışkan ikinci ve Burak Akın üçüncü ve Kategori 4’de Erol Akbaş birinci, Erhan Akbaş ikinci ve Uğur Bulut da üçüncü sırada yer aldılar.

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın üçüncü yarışı, 31 Temmuz - 01 Ağustos tarihlerinde İstanbul Otomobil Sporlar Kulübü (İSOK) tarafından Şile’de Darlık parkurunda organize edilecek.

paylaşım
yorumlar
Pist heyecanı Ülkü Park’ta yaşandı

Önceki haber

Pist heyecanı Ülkü Park’ta yaşandı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Jos Verstappen: "Wolff'un artık beni aramasına gerek yok"

16 s
2
Formula 1

Ecclestone: "Hakemler Hamilton'a ya ceza vermemeliydi ya da daha ağır bir ceza vermeliydi"

2 s
3
Formula 1

Buxton: ''Bundan sonra Hamilton-Verstappen rekabetinde işler ciddiye binecek''

3 s
4
Formula 1

Verstappen'in aracında 1 milyon euroya yakın hasar oluşmuş

1 s
5
Formula 1

McLaren, Macaristan GP'ye yeni güncellemeler getirecek

48 dk
Son Haberler
AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Bursa'da Devam Etti
TrS

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Bursa'da Devam Etti

4 s
Pist heyecanı Ülkü Park’ta yaşandı
TrS

Pist heyecanı Ülkü Park’ta yaşandı

13 Tem 2021
NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum!
VLN

NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum!

12 Tem 2021
Avrupa Le Mans Monza: Panis Racing kazandı, Racing Team Turkey sınıfında 2. oldu
European Le Mans

Avrupa Le Mans Monza: Panis Racing kazandı, Racing Team Turkey sınıfında 2. oldu

11 Tem 2021
Euroformula Open Macaristan: Yağmur altında gerçekleştirilen yarışta zafer Das'ın, Cem 7. oldu
TrS

Euroformula Open Macaristan: Yağmur altında gerçekleştirilen yarışta zafer Das'ın, Cem 7. oldu

11 Tem 2021
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı" Britanya GP
Formula 1

Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı"

Canlı anlatım: Britanya GP Britanya GP
Formula 1

Canlı anlatım: Britanya GP

FIA, pit stop kısıtlamasını Belçika GP'ye kadar erteledi
Formula 1

FIA, pit stop kısıtlamasını Belçika GP'ye kadar erteledi

Çok Okunanlar Bugün

Jos Verstappen: "Wolff'un artık beni aramasına gerek yok"
Formula 1 Formula 1

Jos Verstappen: "Wolff'un artık beni aramasına gerek yok"

Ecclestone: "Hakemler Hamilton'a ya ceza vermemeliydi ya da daha ağır bir ceza vermeliydi"
Formula 1 Formula 1

Ecclestone: "Hakemler Hamilton'a ya ceza vermemeliydi ya da daha ağır bir ceza vermeliydi"

Buxton: ''Bundan sonra Hamilton-Verstappen rekabetinde işler ciddiye binecek''
Formula 1 Formula 1

Buxton: ''Bundan sonra Hamilton-Verstappen rekabetinde işler ciddiye binecek''

Verstappen'in aracında 1 milyon euroya yakın hasar oluşmuş
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in aracında 1 milyon euroya yakın hasar oluşmuş

McLaren, Macaristan GP'ye yeni güncellemeler getirecek
Formula 1 Formula 1

McLaren, Macaristan GP'ye yeni güncellemeler getirecek

Villeneuve: "Hamilton, Verstappen'e bilerek çarpmadı"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Hamilton, Verstappen'e bilerek çarpmadı"

Vettel hayal kırıklığı yaşıyor
Formula 1 Formula 1

Vettel hayal kırıklığı yaşıyor

Masi: "FIA, ilk tur kazalarına karşı daha sert bir tutum sergiliyor"
Formula 1 Formula 1

Masi: "FIA, ilk tur kazalarına karşı daha sert bir tutum sergiliyor"

Son Haberler

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Bursa'da Devam Etti
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Bursa'da Devam Etti

Pist heyecanı Ülkü Park’ta yaşandı
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Pist heyecanı Ülkü Park’ta yaşandı

NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum!
VLN VLN

NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum!

Avrupa Le Mans Monza: Panis Racing kazandı, Racing Team Turkey sınıfında 2. oldu
European Le Mans European Le Mans

Avrupa Le Mans Monza: Panis Racing kazandı, Racing Team Turkey sınıfında 2. oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.