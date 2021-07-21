AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Bursa'da Devam Etti

7.20 km. uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşulan yarışta, Kategori 1’de Bursalı sporcu Taner Oruç Citroen Saxo VTS ile birinciliği elde ederken, ikinciliği Peugeot 106 GTI ile Orçun Kuşçu ve üçüncülüğü de Citroen Saxo VTS ile genç sporcu Berat Berke Yavuz kazandı. Kategori 2’de Ford Fiesta R2 ile bir diğer Bursalı sporcu Burak Başlık zafere ulaşırken, aynı zamanda da 04:22.08 ile en iyi zamanın sahibi oldu. Fiat Palio ile kadın pilot Sevcan Sağıroğlu bu kategoride ikincilik kürsüsüne çıkarken, Hakan Yuva, Süleyman Yanar ve Serdar Canbek finişe ulaşamayan isimler oldular. Kategori 3’te iki yıl aradan sonra parkurlara dönen İzmirli Murat Soyçopur Renault Clio R3 ile en hızlı isim olurken, Ford Fiesta ST ile Burak Akın ikinci ve Renault Sport Clio ile Bahadır Sevinç de üçüncü olarak podyum yaptılar. Bu kategorinin iddalı isimleri Refik Bozkurt cumartesi antrenmanlarda yoldan çıkarak, İsmet Toktaş ve Nizamettin Kaynak ise ilk çıkışta mekanik arıza nedeniyle yarışa erken veda etmek zorunda kaldı. Kategori 4’de Cem Yalın Mitsubishi Lancer EVO IX ile ilk sırayı elde ederken, yine Mitsubishi Lancer EVO IX ile Ayhan Germirli ikinciliği ve Erol Akbaş da üçüncülüğü kazandılar. Yarışın takımlar birincisi ise 5 sporcuyla mücadele eden GP Garage oldu.



Mahalli klasmanda ise Kategori 1’de Yunus Emre Bol birinci, Ümit Bayram ikinci, Kategori 2’de Sevcan Sağıroğlu birinci olarak podyumu paylaşan sporcular oldular. Kategori 3’te Mehmet Gökseven birincilik kupasını kaldırırken, Faruk Güzelçalışkan ikinci ve Burak Akın üçüncü ve Kategori 4’de Erol Akbaş birinci, Erhan Akbaş ikinci ve Uğur Bulut da üçüncü sırada yer aldılar.



AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın üçüncü yarışı, 31 Temmuz - 01 Ağustos tarihlerinde İstanbul Otomobil Sporlar Kulübü (İSOK) tarafından Şile’de Darlık parkurunda organize edilecek.

paylaşım