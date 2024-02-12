Autodrom pistinde Volkicar heyecanı yaşandı, en hızlılar belli oldu
Motorsport.com, Otofenix ve Ülkü Motorsport ortaklığıyla düzenlenen Volkicar etkinliği oldukça heyecanlı geçti.
Geçtiğimiz hafta sonu Autodrom pistinde Volkicar heyecanı vardı ve katılımcılar hem cumartesi hem de pazar günü Volkicar aracını deneyimlediler.
Bu aynı zamanda Motorsport.com ve Otofenix girişimi ile yakında açılışını yapılacak olan THEPOD Motor sporları merkezimizin de ilk etkinliğiydi.
Her iki günde de misafirler, Volkicar araçlarıyla pistte çok sayıda tur atma ve limitleri zorlama şansı yakaladılar.
125 HP’lik motora sahip olan Volkicar’ı deneyen isimlerin tur zamanları da elbette kaydedildi ve gün sonunda paylaşıldı.
Etkinlikte en iyi zamanı 50.013 saniye ile Onur Badur yaparken, Sinan Koç hızını konuşturdu ve 50.174 saniye ile ikinci oldu.
İlk beşi 50.739 ile Ali Nalband, 51.50'la Emrecan Yıldırım ve 51.866 ile Demir Sancaklı tamamladı.
Yakında pistte daha fazla etkinlik yapılacağının müjdesini de şimdiden vermiş olalım! Bizi takipte kalın.
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