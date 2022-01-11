Alp Hasan Aksoy, Tony Kart'a katıldı

Kartingde ülkemizi gururla temsil eden ve yakaladığı başarılarla adından söz ettiren Alp Hasan Aksoy, kariyeri açısından bir başka önemli adımı daha attı.

Aksoy, yapılan testler ve değerlendirmeler sonrası Tony Kart Fabrika takımıyla kontrat imzaladı.

Bu, ülkemiz için de bir ilk oldu çünkü fabrika destekli ilk Türk karting sürücüsü oldu.

Aksoy "2022 sezonunda Tony Kart Fabrika takımıyla yarışacağım. Yapılan testler ve değerlendirmeler sonucunda, Kartingde Türkiye'nin ilk Fabrika pilotu olarak seçildim."

"Konuya ilişkin anlaşmalar imzalandı. Ferrari Driver Academy ile partnerlik anlaşması bulunan Tony Kart ailesinin pilotu olmaktan mutluluk duyuyorum." diyerek müjdeli haberi haberi verdi.

Biz de Motorsport.com Türkiye olarak kendisini tebrik ediyoruz.