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Alp Aksoy: “Kendi ülkemde Formula 1'de yarışmak en büyük hayalim”

Ferrari Sürücü Akademisi pilotu olarak 2027 sezonunda FRECA’da mücadele edecek Alp Aksoy, hedefi olan Formula 1’e bir adım daha yaklaştığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 17 Eki 2026 13:16

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Alp Aksoy, Anadolu Ajansı (AA)

Geçtiğimiz günlerde Ferrari Sürücü Akademisi'ne katılan Alp Aksoy, Anadolu Ajansı’ndan (AA) Emrah Oktay’a konuştu.

Geçen yıl Prema Racing takımıyla Formula 4'e adım atan 16 yaşındaki Alp, Formula Trophy Serisi'nde şampiyonluğa ulaştı. Serideki başarılarının ardından büyük takımların radarına giren Alp, Ferrari'nin kendi bünyesinde genç yetenekleri yetiştirerek Formula 1'e yükselmesini sağlayan sürücü akademisine kabul edildi.

Alp Aksoy

Charles Leclerc, Sergio Perez, Lance Stroll, Mick Schumacher, Zhou Guanyu ve Oliver Bearman gibi çoğu pilotun yetiştiği akademide kendini geliştirmeyi hedefleyen Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2030'da Formula 1'de yarışma hedefine biraz daha yaklaştığını belirtti.

Ferrari'ye katıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Alp Aksoy şunları söyledi: "Formula 1'in en prestijli takımı Ferrari'ye girdiğim için hem kendi adıma hem de ülkem adına çok mutluyum.”

“Ferrari ile ilk görüştüğümüz günün üstünden 12 ay geçti. Bu sürede beni simülatör ve mental testlerine soktular. Aynı zamanda antrenman ve yarışlarıma geldiler. Hedefim olan Formula 1'e bir adım daha yaklaştık."

Alp Aksoy

"Bundan sonra Ferrari ailesiyle bütün antrenmanlara ve yarışlara çıkmak benim için ayrı bir motivasyon.”

“Maranello'ya gidip Ferrari ile istediğim gibi simülatör ve yarış antrenmanları yapabileceğim. Aynı zamanda Ferrari'nin ekibi bana pistte yardımcı olacak. Bu da Formula 1 hedefimde bana çok büyük yardım edecek."

Alp Aksoy, Türkiye'nin yeniden Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, "Formula 1'in yeniden Türkiye'ye dönmesinden çok mutluyum. Kendi ülkemde ve vatandaşlarımın önünde Formula 1'de yarışmak benim en büyük hayalim." dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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