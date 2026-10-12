TÜRK SPORCULAR
Alp Aksoy, E4 Şampiyonası’nı çaylaklarda 2, genel klasmanda 4. tamamladı
Türk motor sporlarının genç yeteneklerinden Alp Aksoy, 2026 E4 Championship sezonunu genel klasmanda 4., çaylaklar klasmanındaysa 2. sırada tamamladı.
Düzenlendi: 12 Eki 2026 22:41
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2026 sezonunda PREMA Racing takımıyla mücadele eden Alp Aksoy, Avrupa’nın önemli Formula 4 organizasyonlarından E4 Championship’te başarılı bir performans sergiledi.
Üç ayaktan ve toplam dokuz yarıştan oluşan şampiyonada genç Türk pilot, yalnızca altı yarışta mücadele edebildi. Devam eden vize işlemleri nedeniyle sezonun son ayağı olan Monza yarışlarına katılamayan Aksoy, buna rağmen şampiyonayı genel klasmanda 4., Rookie klasmanında ise 2. sırada tamamlamayı başardı.
Rakiplerine kıyasla üç yarış eksik mücadele etmesine rağmen şampiyonanın üst sıralarında yer alan Aksoy, sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çekti.
Uluslararası tek koltuklu yarış kariyerinde önemli sonuçlar elde etmeye devam eden genç Türk pilot, 2026 E4 Championship sezonundaki dereceleriyle Türk motor sporlarını uluslararası arenada başarıyla temsil etti.
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