Alp Aksoy, Champions of the Future Serisi’nde beşinci yarışına çıkacak!
Türkiye’nin genç milli sporcularından Alp Aksoy, 2024 sezonunda yarışmaya başladığı Champions of the Future Serisi’nin son yarışına İngiltere’de çıkacak. Fusion Motorsport pilotu olan Aksoy, 5-8 Eylül tarihleri arasında PF International Karting Pisti’nde yarışacak.
Dünyanın en eski karting yarışlarından Industrie Kupası’nda podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olma ünvanına sahip Alp Aksoy, 2024 sezonunda yarışmaya başladığı Champions of the Future Serisi’nde beşinci ve son yarışına İngiltere’de çıkacak. Alp Aksoy, Champions of the Future Serisi’nde Fusion Motorsport takımıyla OK kategorisinde yarışıyor.
Milli sporcu Alp Aksoy, profesyonel yarış kariyerine 5 yaşında adım attı. Avrupa ve dünya karting şampiyonalarında aynı anda mücadele eden ilk ve tek Türk pilot olan sürücü, yarışlarında kısa sürede podyumlara çıkmayı başardı. Aksoy, Türkiye Karting Şampiyonası, Türkiye Berat Türker Kış Kupası, CEE Avrupa Şampiyonası, WSK Super Master Series, FIA Karting Dünya Şampiyonası gibi birçok seride başarılar elde etti.
Sıradaki yarış İngiltere'de! Champions of the Future Serisi, genç pilotların gelecekte en iyi sürücüler arasına girmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. İspanya, Fransa, Slovakya ve İsveç’teki yarışlarında istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdüren genç sürücü, serinin son yarışına İngiltere’deki PF International Karting Pisti’nde çıkacak. 5-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Champions of the Future Serisi, Motorsport.tv üzerinden canlı yayınlanacak.
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