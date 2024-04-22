Ali Türkkan ilk Junior WRC yarışına erken veda etmesine rağmen gelecekten umutlu

Geride bıraktığımız hafta sonu Dünya Ralli Şampiyonası'nın Hırvatistan ayağı gerçekleştirildi. Hırvatistan'ın asfalt etaplarında pilotlar, Rally1 WRC2 ve WRC3 kategorilerinde galip gelmek için mücadele ettiler. Ayrıca hafta sonunda Hırvatistan yollarında Junior WRC kategorisinde de mücadele vardı.

Junior WRC'nin toplam altı ayağında ikinci olan Hırvatistan Rallisi'nde bir Türk pilotta etaplarda boy gösterdi. Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener ikilisi 2023 Türkiye Ralli Şampiyonu olduktan sonra hedeflerini junior WRC olarak belirledi.

Ali Türkkan, perşembe günü yapılan shakedown'u lider olarak tamamladı ve rakiplerine hafta sonu yapılacak mücadele öncesi ne kadar dişli olduklarını gösterdi.

Cuma sabahı ralli 23.63 kilometrelik Krasic-Sosice etabıyla başladı. Ali Türkkan, Fiesta Rally3'ü ile en yakın rakibi olan Romet Jürgenson'a 16.8 saniye fark atarak hem ilk etap galibiyetini aldı hem de liderliğe oturmuş oldu.

İkinci etapta ise, Jurgenson en hızlı zamanı elde etti. Ali Türkkan en hızlı zamanın sadece 3.3 saniye gerisinde etabı ikinci sırada tamamladı. Bu etap sonuçlarına göre Ali Türkkan genel klasmandaki liderliğini 13.5 saniye ile korudu.

Ali Türkkan üçüncü etapta bir şanssızlık yaşadı ve yol dışı kaldı. Aracı çok hasar almamasına rağmen yol kenarındaki derin bir hendeğe düştüğü için kendi çabalarıyla çıkartılamadı. Yarış o anda kendileri için sonlanmış oldu.

Ekip cuma günü akşam servisinde süper ralli yaparak cumartesi günü etaplara dönüp hem tecrübe hem de mesafe kaydetmek isteselerde co-pilot Burak Erdener'in kaburgalarındaki sorun nedeniyle yarışa devam etmeme kararı aldılar.

Cuma akşamı günü değerlendiren Ali Türkkan, "Hırvatistan Rallisi'nde ilk günün sonuna geldik. Maalesef çok güzel başladığımız gün bizim için erken bitti."

"İlk etapta oldukça büyük bir farkla liderliği aldık. İkinci etapta pozisyonumuzu koruduk."

"Aslında hedefimiz bütün gün boyunca liderliği korumaktı."

"Fakat ufak bir hata sonucu yol dışı kaldık. Otomobilde çok büyük bir hasar yoktu ama yarış bizim için bitmişti."

"Co-pilotum Burak Erdener'in kaburgalarında ufak bir hasar tespit edildi ve doktorlar deva etmesinin doğru olmayacağını söyledi."

"Bizde Burak abiyi korumak adına yarışa devam etmeme kararı aldık."

"Aslında her şey güzel olabilecekken maalesef küçük bir şanssızlıkla yarışın sonuna geldik."

"Bence çok büyük bir potansiyel gösterdik."

"Önümüzdeki yarışlara büyük umutlarla bakabiliriz."

"Liderliği aldık. Etap kazandık. Yarış kazanabilecek hıza sahip olduğumuzu gösterdik. Bence ilk yarış bizim için önemliydi. Kazanmak isterdik ama kısmet değilmiş." dedi.

Co-pilot Burak Erdener ise, " Bir sonraki yarışa hazırız. Geri kalanları orada göstereceğiz." dedi.

Ali Türkkan daha sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ilk etapta gösterdikleri hıza bakıldığında yarışı kazanabilecek hız olduklarını söyledi.