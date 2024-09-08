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Ali Türkkan ve Burak Erdener JWRC’de dünya üçüncüsü oldu

Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener, zorlu Junior WRC sezonunu üçüncü olarak tamamladılar. Temsilcilerimiz Akropolis Rallisi'nde yaşadıkları tüm aksiliklere rağmen başarıya ulaşmanın gururunu yaşıyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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Türkiye’yi Junior WRC’de temsil eden Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener, sezonun en zorlu yarışlarından biri olan Akropolis Rallisi’ni tamamlayarak Castrol Ford Team Türkiye ekibi olarak dünya üçüncüsü oldular.

Yaşadıkları mekanik sorunlara ve klasmanda geri düşmelerine rağmen, yarışta beşinciliğe kadar tırmanan ikili, sezonu büyük bir başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu Ali Türkkan, sezon boyunca her rallide en az bir etap kazanarak ve yarışlara liderlik ederek rekabetin içinde kalmayı başardı.

Özellikle Avusturya ve Yunanistan'daki etaplarda yaşadığı şanssızlıklar nedeniyle galibiyeti kıl payı kaçıran Castrol Ford Team Türkiye ekibimiz, buna rağmen mücadeleyi asla bırakmadı.

Dünya üçüncülüğün ardından Ali Türkkan, sezon sonunda yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Sezon başında biri bize ikinciliklere üzüleceğimizi söyleseydi, hiçbirimiz inanmazdık. Katıldığımız dört rallide de etap kazandık ve yarışlara liderlik ettik. Ancak günün sonunda hep aksilikler yüzünden galibiyeti kaçırdık. Bazen yarış hakemleri, bazen de şanssızlıklar bize engel oldu."

"Dünya şampiyonasında bu kadar rekabetçi olmanın verdiği gurur bir yanda, kıl payı kaçan birinciliklerin üzüntüsü diğer yanda. Tüm bu yaşananlara rağmen asla pes etmeden, mücadeleye devam eden ve sürekli elimizden gelenin en iyisini yapan bir ekip olduk. Bu sayede sezonu dünya gençler üçüncüsü olarak tamamladık."

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