Ali Türkkan, Sardinya Rallisi'nde podyuma çıktı!

Bu yıl Castrol Ford Team Türkiye adına Junior WRC'de yarışan fakat şanssız bir yıl geçiren Ali Türkkan, Sardinya Rallisi'nde yaşadığı pek çok zorluğa rağmen podyum mücadelesine dahil oldu.

Bugüne üçüncü sırada başlayan Ali, son etaplarda hatasız bir iş çıkardı ve ralliyi kendi klasmanında ikinci bitirerek bu yılki ilk podyumunu aldı.

Yardımcı pilotu Burak Erdener ile tüm etapları tamamlayarak hem deneyim kazanan hem de podyuma çıkan Ali, elde ettiği başarılara bir yenisini daha eklemiş oldu.

İkincilik aynı zamanda Ali'nin JWRC'deki en iyi sonucu oldu.

Öte yandan JWRC'de zafer Diego Dominguez-Rogelio Penate ikilisine gitti.