Ali Türkkan, Red Bull sporcusu oldu

Kariyerine pist şampiyonalarıyla başlayan ve sonrasında ralli ile devam eden genç yıldız Ali Türkkan, artık bir Red Bull sporcusu haline geldi.

Red Bull ailesinin yepyeni üyesi Ali Türkkan genç yaşında gösterdiği üst düzey performansla ralli dünyasında adını sıkça duyurmaya başladı.

Yağız Avcı'nın mentörlüğüyle daha da iyi bir gelecek hedefleyen Türkkan, Red Bull bünyesine katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Türkkan, "Benim için Red Bull sporcusu demek, işinde en iyi olan demek. Kendi sporumdan da bildiğim üzere tüm şampiyon ralli pilotları birer Red Bull sporcusu."

"Bu bütün spor dallarında da böyle. Mesela ben Rugby takip etmiyorum. Fakat bir Rugby oyuncusunun Red Bull sporcusu olduğunu görürsem, onun en iyi Rugby oyuncularından biri olduğunu hemen anlarım."

"Bu yüzden Red Bull sporcusu olmak uluslararası arenada her sporcu için eşi benzeri olmayan bir referans. Böyle bir aileye katılmak ise inanılmaz bir motivasyon." dedi.