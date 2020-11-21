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TÜRK SPORCULAR / Son dakika

Ali Türkkan, Red Bull sporcusu oldu

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Ali Türkkan, Red Bull sporcusu oldu
Ekleyen:
, Editör

Ülkemizin yetiştirdiği en yetenekli genç sürücüler arasında gösterilen Ali Türkkan, Red Bull'un bünyesine katılan bir başka sporcu oldu.

Kariyerine pist şampiyonalarıyla başlayan ve sonrasında ralli ile devam eden genç yıldız Ali Türkkan, artık bir Red Bull sporcusu haline geldi.

Red Bull ailesinin yepyeni üyesi Ali Türkkan genç yaşında gösterdiği üst düzey performansla ralli dünyasında adını sıkça duyurmaya başladı.

Yağız Avcı'nın mentörlüğüyle daha da iyi bir gelecek hedefleyen Türkkan, Red Bull bünyesine katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Türkkan, "Benim için Red Bull sporcusu demek, işinde en iyi olan demek. Kendi sporumdan da bildiğim üzere tüm şampiyon ralli pilotları birer Red Bull sporcusu."

"Bu bütün spor dallarında da böyle. Mesela ben Rugby takip etmiyorum. Fakat bir Rugby oyuncusunun Red Bull sporcusu olduğunu görürsem, onun en iyi Rugby oyuncularından biri olduğunu hemen anlarım."

"Bu yüzden Red Bull sporcusu olmak uluslararası arenada her sporcu için eşi benzeri olmayan bir referans. Böyle bir aileye katılmak ise inanılmaz bir motivasyon." dedi.

Ali Türkkan, Yağız Avcı, Red Bull Türkiye

Ali Türkkan, Yağız Avcı, Red Bull Türkiye
1/4

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ali Türkkan, Red Bull Türkiye

Ali Türkkan, Red Bull Türkiye
2/4

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ali Türkkan, Red Bull Türkiye

Ali Türkkan, Red Bull Türkiye
3/4

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ali Türkkan, Red Bull Türkiye

Ali Türkkan, Red Bull Türkiye
4/4

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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Bu Haber Hakkında

Seri TÜRK SPORCULAR
Editör Kemal Şengül

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