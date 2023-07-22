Kayıt Ol
Önceki / GT4 Avrupa: Berkay Besler ve Borusan Otomotiv Motorsport ilk zaferini aldı!
TÜRK SPORCULAR Haberler

Ali Türkkan, ve Castrol Ford Team Turkey, Estonya Rallisi'nde podyum hedefiyle yola devam ediyor

2023 Estonya Rallisi'nin ikinci gününe girilirken, Castrol Ford Team Turkey ile mücadeleyi sürdüren temsilcilerimiz Ali Türkkan ve Burak Erdener'in hedefi podyum.

Altay Gök
Ekleyen:
ali

Bu yıl Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yeni Ford Fiesta ile Rally3 sınıfında yarışan Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi, sene başından beri bu yıl katılacakları üç WRC rallisine hazırlanmaktaydı.

Sardunya Rallisi'nde ilk defa WRC sahnesinde boy gösteren ikili, mücadeleyi WRC3 klasmanının üçüncüsü olarak tamamlayıp henüz ilk rallilerinde podyuma ulaşmışlardı.

Bu hafta sonu yılın ikinci rallisi için Estonya'ya gelen ikili, bir kez daha Rally3 klasmanında ve WRC3 çatısı altında mücadele etmekte.

Perşembe günü henüz Shakedown etabından itibaren tempo tutturmayı başaran ikili, yola maksimum performansla devam etmekte.

Cuma gününün ilk etaplarını bir nevi test gibi geçiren ve öğle arasına altıncı sırada giren ikili, öğleden sonra hiç hata yapmadı ve rakiplerinin eksilmeye başladığı etapları sorunsuz bir şekilde tamamlayarak dördüncülüğe yükseldi.

Ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etmeye devam eden Castrol Ford Team Turkey ile Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi, Cumartesi gününe podyumun yaklaşık iki dakika gerisinde giriyor.

Motorsport Türkiye olarak Castron Ford Team Turkey'e Estonya Rallisi'nde başarılar dileriz.

Ali Türkkan-Burak Erdener, Castrol Ford Team Turkey, 2023 Estonya Rallisi

Ali Türkkan-Burak Erdener, Castrol Ford Team Turkey, 2023 Estonya Rallisi

paylaşım
yorumlar

GT4 Avrupa: Berkay Besler ve Borusan Otomotiv Motorsport ilk zaferini aldı!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Alonso: "Bu sıralama formatını tercih etmezdim"

Alonso: "Bu sıralama formatını tercih etmezdim"

Formula 1
Macaristan GP

Alonso: "Bu sıralama formatını tercih etmezdim" Alonso: "Bu sıralama formatını tercih etmezdim"

Hamilton: "Pole mücadelesi vermeyi beklemiyordum"

Hamilton: "Pole mücadelesi vermeyi beklemiyordum"

Formula 1
Macaristan GP

Hamilton: "Pole mücadelesi vermeyi beklemiyordum" Hamilton: "Pole mücadelesi vermeyi beklemiyordum"

Canlı anlatım: Macaristan GP sıralama turları

Canlı anlatım: Macaristan GP sıralama turları

Formula 1
Macaristan GP

Canlı anlatım: Macaristan GP sıralama turları Canlı anlatım: Macaristan GP sıralama turları

Son Haberler

Alonso: "Yeni Pirelli lastikleri Aston Martin ve Red Bull'u olumsuz etkiledi"

Alonso: "Yeni Pirelli lastikleri Aston Martin ve Red Bull'u olumsuz etkiledi"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Alonso: "Yeni Pirelli lastikleri Aston Martin ve Red Bull'u olumsuz etkiledi" Alonso: "Yeni Pirelli lastikleri Aston Martin ve Red Bull'u olumsuz etkiledi"

Perez: "Podyum için savaşabileceğime inanıyorum"

Perez: "Podyum için savaşabileceğime inanıyorum"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Perez: "Podyum için savaşabileceğime inanıyorum" Perez: "Podyum için savaşabileceğime inanıyorum"

Leclerc: "Her hafta sonu sürprizlerle karşılaşıyoruz"

Leclerc: "Her hafta sonu sürprizlerle karşılaşıyoruz"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Leclerc: "Her hafta sonu sürprizlerle karşılaşıyoruz" Leclerc: "Her hafta sonu sürprizlerle karşılaşıyoruz"

Ricciardo: "Kendimi yeniden buldum, mutluyum"

Ricciardo: "Kendimi yeniden buldum, mutluyum"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Ricciardo: "Kendimi yeniden buldum, mutluyum" Ricciardo: "Kendimi yeniden buldum, mutluyum"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol