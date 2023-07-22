Ali Türkkan, ve Castrol Ford Team Turkey, Estonya Rallisi'nde podyum hedefiyle yola devam ediyor

Bu yıl Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yeni Ford Fiesta ile Rally3 sınıfında yarışan Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi, sene başından beri bu yıl katılacakları üç WRC rallisine hazırlanmaktaydı.

Sardunya Rallisi'nde ilk defa WRC sahnesinde boy gösteren ikili, mücadeleyi WRC3 klasmanının üçüncüsü olarak tamamlayıp henüz ilk rallilerinde podyuma ulaşmışlardı.

Bu hafta sonu yılın ikinci rallisi için Estonya'ya gelen ikili, bir kez daha Rally3 klasmanında ve WRC3 çatısı altında mücadele etmekte.

Perşembe günü henüz Shakedown etabından itibaren tempo tutturmayı başaran ikili, yola maksimum performansla devam etmekte.

Cuma gününün ilk etaplarını bir nevi test gibi geçiren ve öğle arasına altıncı sırada giren ikili, öğleden sonra hiç hata yapmadı ve rakiplerinin eksilmeye başladığı etapları sorunsuz bir şekilde tamamlayarak dördüncülüğe yükseldi.

Ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etmeye devam eden Castrol Ford Team Turkey ile Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi, Cumartesi gününe podyumun yaklaşık iki dakika gerisinde giriyor.

Motorsport Türkiye olarak Castron Ford Team Turkey'e Estonya Rallisi'nde başarılar dileriz.

Ali Türkkan-Burak Erdener, Castrol Ford Team Turkey, 2023 Estonya Rallisi