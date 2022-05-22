ADAC GT Masters: Ayhancan'dan Red Bull Ring'de çifte podyum!

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ADAC GT Masters 3. ve 4. yarışları Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde 23-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.

Porsche, Audi, Mercedes, BMW, Lamborghini ve McLaren markalarının katılımıyla 23 araç ve 46 pilot arasında gerçekleşen yarışlarda aralarında Milli sporcumuz Ayhancan Güven'in de bulunduğu 21 fabrika pilotu piste çıktı.

Cumartesi günü piste çıkan ilk grup pilotların sıralama turlarında İsviçreli Mercedes pilotu Marciello pole pozisyonu alırken Milli sporcumuz Ayhancan Güven Porsche'si ile 2. sırayı elde etti.

BMW pilotu İngiliz Green 3. sırada yarışa başladı ve pit stop ardından ikinci grup pilotların direksiyona geçmeleri ile yarış BMW, Porsche ve Mercedes'in ilk 3 sırayı almasıyla sonuçlandı.

BMW liderliğinde sonuçlanan ilk gün yarışında Ayhancan Güven ve takım arkadaşı Christian Engelhart podyumun ikinci sırasında yer alırken Mercedes pilotları üçüncü sırada yer aldılar.

Pazar yarışında Ayhancan'ın takım arkadaşı Christian Engelhart sıralama turlarında 3. olurken ilk iki sıra BMW pilotlarının oldu.

Yarışa 3. sırada başlayan Christian Engelhart arkasındaki Audi pilotu Vanthoor'un baskısına cevap veremeyerek aracı pit stoplarda 4. sırada devretti. Temsilcimiz Ayhancan ise aynı Audi'nin pit cezası alması ile 3.lüğe yükseldi. Hata yapmayan temsilcimiz, iki BMW sürücüsünün ardından podyuma çıktı.

Ayhancan böylelikle hafta sonunu podyumla kapattı.

Bu sonuçla BMW 60 puanla şampiyona liderliğine yükselirken Ayhancan'ın 91 numaralı Porsche'si 50 puanla şampiyona 5.liğine yükseldi.