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TÜRK SPORCULAR Yarış raporu

ADAC GT Masters: Ayhancan, Nürburgring’deki ilk yarışta beşinci oldu

ADAC GT Masters’ın Nürburgring ayağındaki ilk yarışı Raffaele Marciello ve Maro Engel'den oluşan #48 Mercedes kazanırken, temsilcimiz Ayhancan Güven ve takım arkadaşı Christian Engelhart beşinci oldu.

Cem Özel
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ADAC GT Masters: Ayhancan, Nürburgring’deki ilk yarışta beşinci oldu
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Yarışa pole pozisyonundan başlayan #48 Mercedes sürücüsü Raffaele Marciello, startta yerini korumayı başardı.

İkinci sıradan start alan #91 Porsche sürücüsü temsilcimiz Ayhancan Güven, iyi bir startla Marciello’ya atak denedi ancak dış tarafta kalınca #4 Mercedes sürücüsü Fabian Schiller’e geçildi.

Sonrasında rakibini oldukça zorlayan Ayhancan, geçiş fırsatı bulamadı.

60 dakikalık yarışın ilk 20 dakikası geride kalırken, yedinci sıra için mücadele eden Jack Aitken ile Maximilian Paul arasında yaşanan temas sonrası piste yayılan parçalar sonrasında güvenlik aracı piste girdi.

Güvenlik aracı kısa süre içerisinde pisti terk etti ve yarış yeniden başladı.

Ancak hemen sonrasında Salman Owega, arka düzlüğün sonunda duramayıp Kim-Luis Schramm’a çarptı ve yarışa veda etti. Bunun sonucunda güvenlik aracı yeniden devreye girdi.

Bitime 34 dakika kala güvenlik aracı pisti yeniden terk etti ve yarış yeniden başladı. Marciello farkı hemen açmaya başlarken, Ayhancan da Schiller’i kovalamaya devam etti.

Bitime 28 dakika pite gelen Ayhancan, yerini takım arkadaşı Christian Engelhart’a bıraktı. Ancak tüm pitler tamamlandıktan sonra, Engelhart kendisini beşinci sırada buldu.

Yarışın ikinci yarısında herhangi bir olay yaşanmazken, #48 Mercedes yarışı rahat şekilde kazanmayı başardı.

#22 Porsche ikinci olurken, podyumu #4 Mercedes tamamladı.

Engelhart tüm çabalarına rağmen #15 Audi’yi geçemedi ve temsilcimiz Ayhancan Güven’in ekibi #91 Porsche yarışı beşinci sırada tamamladı.

Hafta sonunun ikinci yarışı Pazar günü TSİ 14.00’te başlayacak.

#91 Team Joos Sportwagentechnik Porsche 911 GT3 R: Christian Engelhart, Ayhancan Güven

#91 Team Joos Sportwagentechnik Porsche 911 GT3 R: Christian Engelhart, Ayhancan Güven

Fotoğraf: Alexander Trienitz

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