Formula Student yarışları için ön elemeyi geçen KOU Racing, finansal destek arayışında

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Kocaeli Üniversitesi’nde farklı mühendislik bölümleri okuyan öğrencilerden oluşan bir grup, İngiltere ve Romanya’da düzenlenecek olan Formula SAE yarışmalarına katılmak üzere elektrikli bir Formula Student aracı yapıyorlar.

Yaklaşık 40 kişiye sahip KOU Racing, Otomotiv Mühendisliği Kulübü’ne bağlı olarak 2019 yılında itibaren kendilerini geliştirerek aracı tamamlamaya çalışıyorlar. Takım; Mekanik, Elektrik ve Organizasyon Birimi olarak 3 dala ayrılıyor. Her birimin kendi liderleri bulunuyor ve birlikte bir şirket ruhuyla çalışmalarını devam ettiriyorlar.

KOU Racing yurt dışında Kocaeli Üniversitesi’ni ve ülkemizi temsil etmek için sabırsızlanıyor.

Takım kaptanı Dursun Can Polat aracın son durumunu şu sözlerle açıklıyor: “Aracımız neredeyse tamamlanmak üzere. Bazı ihtiyaçlarımızı karşılamakta biraz zorlanıyoruz. Bu konuda firmalarla görüşüyoruz.”

Ürettiği aracın motorunu diğer takımların aksine tasarımını ve üretiminde yerli firmalar ile beraber ortak çalışan KOU RACING, bu konuda kendilerine güvenlerinin tam olduğunu söylüyor. Sponsorlarının verdiği desteklerden dolayı Sponsorluk Birimi Lideri Ahmet Emre Bağdatlıo yaptıkları iş birliklerinin faydalı olduğunu belirtiyor ve onlara teşekkür ediyor.

Yarışmaya gittiklerinde özgün tasarımdan tam puan almayı hedefleyen Mekanik Birim Kaptanı Ahmet Kaan Okur, yaptıkları tasarım ve analizlerle benzersiz bir araç yapmayı düşündüklerini söylüyor. Ürettikleri parçaların tamamen kendilerine ait olduğunu söyleyen Kaptan, çalışmalarına devam ettiklerini belirtiyor.

Sürdürülebilirlik kavramı akıllarından asla çıkmayan takım üyeleri, batarya paketinde kullanacakları pillerin bazılarını, geri dönüşüm yöntemiyle elde edilen pillerden oluşmasını istiyor. Bu nedenle piller teker teker test edilerek akım ve voltaj değerlerini ölçülüyor. Bir nevi ar-ge çalışması yürüten elektrik birimi üyeleri bunun kendi gelişimlerinde önemli bir rol oynadığını söylüyor.

Geçen günlerde yarışmanın düzenlendiği ülkelere katılım için gerekli olan sınavlara giren takım üyeleri İngiltere ve Romanya yarışmaları için katılım hakkı kazandı. Fakat bu yarışmalara gidebilmeleri için belirli bir meblağ ödemeleri gerekiyor.

Formula Student İngiltere için son tarih 08.02.2023, Formula Student Romania için son tarih 06.02.2023. Bu konuda KOU RACING Takımı desteklerinizi bekliyor.

İletişim:

Dursun Can POLAT

Tel No: +90 544 609 7322

Mail: koufsae@gmail.com

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