Berkay Sarıay'dan çifte zafer

Temsilcimiz, MotoMini Avusturya 2026 sezonunun Ptuj ayağındaki her iki yarışta da podyumun zirvesine çıkarak çifte zafer elde etti. 190cc kategorisinde yarışan Berkay, birinci yarışta 47.762, ikinci yarışta ise 47.790'lık süresiyle her iki seansın da en hızlı turunu atarak rakiplerini geride bıraktı.

Avusturya etabında elde ettiği kritik galibiyetle puan farkını açan genç sürücü, sezonun son ayağı olan Slovakya yarışı öncesinde matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi.