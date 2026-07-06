Berkay Sarıay'dan çifte zafer
Geçtiğimiz sezon 160cc şampiyonu olan genç temsilcimiz, 2026 MotoMini 190cc kategorisinde de matematiksel olarak şampiyonluğu aldı.
Berkay Sarıay
Temsilcimiz, MotoMini Avusturya 2026 sezonunun Ptuj ayağındaki her iki yarışta da podyumun zirvesine çıkarak çifte zafer elde etti. 190cc kategorisinde yarışan Berkay, birinci yarışta 47.762, ikinci yarışta ise 47.790'lık süresiyle her iki seansın da en hızlı turunu atarak rakiplerini geride bıraktı.
Avusturya etabında elde ettiği kritik galibiyetle puan farkını açan genç sürücü, sezonun son ayağı olan Slovakya yarışı öncesinde matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi.
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