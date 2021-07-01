47. Hitit Rallisi başlıyor!

Hitit Rallisi Kahramankazan’da

Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından 1973 yılından beri düzenlenen Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası Hitit Rallisi, 47. yılında Kahramankazan Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenleniyor.

3-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı 47. Hitit Rallisi, ANOK’un duyanleri; Nail Ersoy, Ulvi Erkam ve Engin Karabağ’ın isimlerinin verildiği, Güvenç Köyü, Uçarı Köyü ve İnceyiz Köyü’nde gerçekleştirilecek 3 etapla Kahramankazan'da koşulacak.

Seremonik Start Bilkent Otel’de

3 Temmuz saat 12:00'de Bilkent Otel Bahçesinde verilecek seremonik startla başlayacak yarış, Ankara'dan ve tüm Türkiye'den ralli severleri bir araya toplayacak.

7 Takım, 74 araç, 148 sporcunun katılacağı 47. Hitit Rallisi’nde; Castrol Ford Team Türkiye, BC Vision Motorsport, GP Garage Myteam, Evofone Rally Team, Clio Rally Trophy Turkey, Fiat Motorsporları, Parkur Racing gibi ülkemizin önde gelen takımlarının yanı sıra, bireysel sporcular da yer alacak.

2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 1. Ayağı 11. Eskişehir Rallisi’nde ipi göğüsleyen BC Vision Motorsport takımından, Buğra Banaz – Gürkal Menderes ikilisi 2.Ayağı olan 47. Hitit Rallisi’ne lider olarak katılacaklar.

Türkiye Historic Ralli Şampiyonası'nda Parkur Racing'den Üstün Üsünkaya-Kerim Tar ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nda da pilotlarda Castrol Ford Team Türkiye takımından Emrah Ali Başo, co-pilotlarda aynı takımdan Sevilay Genç lider durumda bulunuyor.

Şevki Gökerman Ralli Kupası 3. Ayağı

Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın 3. ayağı olan 47. Hitit Rallisi, düzenlenecek 3 etabın ardından 4 Mayıs Pazar günü son virajın dönülmesiyle sonuçlanacak ve 14:00'de Bilkent Otel'de yapılacak kupa töreniyle kazanan takımlar ve pilotlar açıklanacak.