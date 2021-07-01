Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / NES: Aşarı, mekanik probleme rağmen podyumda
TÜRK SPORCULAR Haberler

47. Hitit Rallisi başlıyor!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ankara bu hafta sonu özlediği sese Hitit Rallisi ile kavuşacak.

47. Hitit Rallisi başlıyor!

Hitit Rallisi Kahramankazan’da

Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından 1973 yılından beri düzenlenen Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası Hitit Rallisi, 47. yılında Kahramankazan Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenleniyor.

3-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı 47. Hitit Rallisi, ANOK’un duyanleri; Nail Ersoy, Ulvi Erkam ve Engin Karabağ’ın isimlerinin verildiği, Güvenç Köyü, Uçarı Köyü ve İnceyiz Köyü’nde gerçekleştirilecek 3 etapla Kahramankazan'da koşulacak.

Seremonik Start Bilkent Otel’de

3 Temmuz saat 12:00'de Bilkent Otel Bahçesinde verilecek seremonik startla başlayacak yarış, Ankara'dan ve tüm Türkiye'den ralli severleri bir araya toplayacak.

7 Takım, 74 araç, 148 sporcunun katılacağı 47. Hitit Rallisi’nde; Castrol Ford Team Türkiye, BC Vision Motorsport, GP Garage Myteam, Evofone Rally Team, Clio Rally Trophy Turkey, Fiat Motorsporları, Parkur Racing gibi ülkemizin önde gelen takımlarının yanı sıra, bireysel sporcular da yer alacak.

2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 1. Ayağı 11. Eskişehir Rallisi’nde ipi göğüsleyen BC Vision Motorsport takımından, Buğra Banaz – Gürkal Menderes ikilisi 2.Ayağı olan 47. Hitit Rallisi’ne lider olarak katılacaklar.

Türkiye Historic Ralli Şampiyonası'nda Parkur Racing'den Üstün Üsünkaya-Kerim Tar ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nda da pilotlarda Castrol Ford Team Türkiye takımından Emrah Ali Başo, co-pilotlarda aynı takımdan Sevilay Genç lider durumda bulunuyor.

Şevki Gökerman Ralli Kupası 3. Ayağı

Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın 3. ayağı olan 47. Hitit Rallisi, düzenlenecek 3 etabın ardından 4 Mayıs Pazar günü son virajın dönülmesiyle sonuçlanacak ve 14:00'de Bilkent Otel'de yapılacak kupa töreniyle kazanan takımlar ve pilotlar açıklanacak.

paylaşım
yorumlar
NES: Aşarı, mekanik probleme rağmen podyumda

Önceki haber

NES: Aşarı, mekanik probleme rağmen podyumda
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

51 dk
2
Formula 1

Üç takım, Britanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını kaçırmak zorunda kalabilir!

23 s
3
Formula 1

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar

5 s
4
Formula 1

Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu"

26 dk
5
Formula 1

F1 takımları, pit stoplar konusunda sınırları nasıl zorladılar?

2 s
Son Haberler
47. Hitit Rallisi başlıyor!
TrS

47. Hitit Rallisi başlıyor!

43dk
NES: Aşarı, mekanik probleme rağmen podyumda
VLN

NES: Aşarı, mekanik probleme rağmen podyumda

23 s
Porsche Supercup Avusturya: Voorde kazandı, Ayhancan 2. oldu
Porsche Supercup

Porsche Supercup Avusturya: Voorde kazandı, Ayhancan 2. oldu

27 Haz 2021
Emir Aşarı bu hafta sonu sezonun dördüncü yarışına çıkıyor
VLN

Emir Aşarı bu hafta sonu sezonun dördüncü yarışına çıkıyor

25 Haz 2021
AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Başlıyor
TrS

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Başlıyor

24 Haz 2021
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu" Avusturya GP
Formula 1

Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu"

FIA, 9. ve 10. virajlar konusunda pilotları tekrar uyardı Avusturya GP
Formula 1

FIA, 9. ve 10. virajlar konusunda pilotları tekrar uyardı

Avusturya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları Avusturya GP
Formula 1

Avusturya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş
Formula 1 Formula 1

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu"

Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”
Formula 1 Formula 1

Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”

Aston Martin, Red Bull'dan bir başka üst düzey isimle daha anlaştı!
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Red Bull'dan bir başka üst düzey isimle daha anlaştı!

Üç takım, Britanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını kaçırmak zorunda kalabilir!
Formula 1 Formula 1

Üç takım, Britanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını kaçırmak zorunda kalabilir!

F1 takımları, pit stoplar konusunda sınırları nasıl zorladılar?
Formula 1 Formula 1

F1 takımları, pit stoplar konusunda sınırları nasıl zorladılar?

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar
Formula 1 Formula 1

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar

Avusturya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Formula 1 Formula 1

Avusturya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Son Haberler

47. Hitit Rallisi başlıyor!
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

47. Hitit Rallisi başlıyor!

NES: Aşarı, mekanik probleme rağmen podyumda
VLN VLN

NES: Aşarı, mekanik probleme rağmen podyumda

Porsche Supercup Avusturya: Voorde kazandı, Ayhancan 2. oldu
Porsche Supercup Porsche Supercup

Porsche Supercup Avusturya: Voorde kazandı, Ayhancan 2. oldu

Emir Aşarı bu hafta sonu sezonun dördüncü yarışına çıkıyor
VLN VLN

Emir Aşarı bu hafta sonu sezonun dördüncü yarışına çıkıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.