41. İstanbul Rallisi: Özdemir Birinci, Çukurova Şampiyon

BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibinin 10.8 saniye farkla ikinci sırada tamamladığı 41. İstanbul Rallisi’nde, üçüncülük basamağında ise BC Vision Motorsport adına Skoda Fabia R5 ile ilk yarışını yapan Cem Alakoç-Emir Şahin ikilisi yer aldı. Rallinin markalar birincisi Castrol Ford Team Türkiye olurken, takımlar birinciliğini BC Vision Motorsport kazandı. 41. İstanbul Rallisi’nin ardından 2021 Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonluğu'nu kazanan isim Burak Çukurova oldu.

Kısa adı İSOK olan İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından İstanbul Ticaret Odası ve Budget ana sponsorluğunda, Spor Toto, Viaport Marina, Autodrom, Sardunya, Arpos Teknoloji, Auto Club, Fora Takip ve PowerAPP katkılarıyla düzenlenen rallide, İki Çeker, Genç Sürücüler ve Sınıf 4 klasmanlarında Castrol Ford Team Türkiye’den Ali Türkkan- Aras Dinçer, Sınıf N’de Evofone Rally Team’den Buğra Can Kılıç-Yusuf Çalık, Sınıf 3’te Castrol Ford Team Türkiye’den Erol Akbaş-Egemen Dural, Sınıf 5’te de Clio Rally Trophy Turkey’den Çağlayan Çelik-Ufuk Uluocak ilk sırada yer aldılar. 41. İstanbul Rallisi’nde Genç Co-pilotlar klasmanında da Gürol Baranlı ile yarışan Alperen Tetik kupa kaldıran isim oldu. 2019 TOSFED Yıldızını Arıyor projesinde Kadınlar Birincisi olarak bu sezon TOSFED ve FIAT desteğinde şampiyonayı takip eden Su Yüksel, Yağmur Aksoy’un copilotluğunda kadın pilotlar birincisi olarak podyuma çıkarken, Kadın Co-pilotlar birinciliğini ise Dağhan Ünlüdoğan ile yarışan Çiçek Güney kazandı.

35 yaş üzeri klasik otomobillere açık historic ralli klasmanında ilk gün yaşadıkları mekanik sorun ile yarışa veda eden ve super rally ile ikinci güne başlayan Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya-Kerim Tar Ford Escort MKII ile Genel Klasman ve Kategori 2 birinciliklerini kazandı.

Şevki Gökermen Ralli Kupası’nda ise Fiat Egea ile yarışan Yaman Yılmaz-Soner Tamer Genel Klasman ve Kategori 2 birincilisi olurken, Kategori 1’de Alptekin Işıkalp-Sevi Akal, Kategori 3’te Emrah Ali Başo-Yasin Tomurcuk ve Kategori 4’te de Erhan Akbaş-Ersen Yıldız birincilikleri paylaşan ekipler oldular.

6 yarıştan oluşan ve 41.İstanbul Rallisi ile son bulan 2021 Clio Rally Trophy Turkey'de birinciliği Çağlayan Çelik -Ufuk Uluocak kazanırken, 2021 Fiesta Rally Cup’ta da sezon birinciliğine Kağan Karamanoğlu-Oytun Albayrak ikilisi ulaştı.