38.Kocaeli Rallisi'nde Saniyelerin Savaşı

İlk gününü Buğra Banaz-Gürkal Menderes ekibinin 138 saniye önünde lider tamamlayan Özdemir, ikinci gün son özel etaba kadar büyük çekişmeye sahne olan rallide, Ford Fiesta R5 ile kariyerinin ilk genel klasman birinciliğini kazanmış oldu. BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibinin 1,1 saniye farkla ikinci sırada tamamladığı 38. Kocaeli Rallisi'nde, üçüncülük basamağında ise aynı takımdan İtalyan ekip Tullio Versace-Eneo Giatti yer aldı. Rallinin markalar birincisi Castrol Ford Team Türkiye olurken, takımlar birinciliğini BC Vision Motorsport kazandı.

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda, Spor Toto, Evofone, 41 Burda AVM, TGI Fridays, Auto Club, Fora Takip ve Power APP katkılarıyla düzenlenen rallide, İki Çeker Klasmanı ve Sınıf 4'te Fiat Motorsporları takımından Fatih Kara-Bilge Ayan, Sınıf N'de Evofone Rally Team'den Buğra Can Kılıç-Yusuf Çalık, Sınıf 3'te Castrol Ford Team Türkiye takımından Erol Akbaş-Egemen Dural, Sınıf 5'te de Clio Rally Trophy Turkey'den Nebil Erbil-Onur Ahıskalı ilk sırada yer aldılar.

Genç Sürücüler Klasmanında Castrol Ford Team Türkiye takımından Burak Erdener ile yarışan Emre Hasbay birinciliğe ulaşırken, Genç copilotlar birinciliğini de Gürol Baranlı ile yarışan Alperen Tetik kupa kaldıran isim oldu. 2019 TOSFED Yıldızını Arıyor Kadınlar Birincisi olarak bu sezon TOSFED ve FIAT desteğinde şampiyonayı takip eden Su Yüksel, Yağmur Aksoy'un copilotluğunda kadın pilotlar birincisi olarak podyuma çıkarken, kadın copilotlar birinciliğini de eşi Tuncer Sancaklı'nın copilotluğunu yapan Asena Sancaklı kazandı.

35 yaş üzeri klasik otomobillere açık historic ralli klasmanında Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya-Kerim Tar Ford Escort MKII ile Genel Klasman ve Kategori 2 birinciliklerini kazanırken, Onur Çelikyay-Serdar Canbek Murat 124 ile Kategori 1 birinciliğini elde etti.

Şevki Gökermen Ralli Kupası’nda ise Fiat Egea ile yarışan Yaman Yılmaz-Soner Tamer Genel Klasman ve Kategori 2 birinciliğine uzandı. Kategori 1'de Tan Çağlayan-Selda Çağlayan çifti, Kategori 3'te Melih Cevdet Yıldırım-Mert Kaya ve Kategori 4'te de Ateş Berberoğlu-Elif Sarıkaya birincilikleri paylaşan ekipler oldular. 41 Burda AVM'de düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, TOSFED Başkan Yardımcısı Onur Sürmeli ve KOSDER Başkanı Ceyhun Yalçın ile yetkililer takdim etti.

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 27-28 Kasım tarihlerinde İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenecek olan 41.İstanbul Rallisi ile sona erecek.