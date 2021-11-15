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38.Kocaeli Rallisi'nde Özdemir-Memişyazıcı Zaferi

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Heyecan dolu 38. Kocaeli Rallisi'nde galipler belli oldu.

38.Kocaeli Rallisi'nde Özdemir-Memişyazıcı Zaferi

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 5.ayağı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 38. Kocaeli Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ekibinin liderliğiyle sona erdi. BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibinin ikinci sırada tamamladığı rallinin üçüncülük basamağında ise aynı takımdan İtalyan ekip Tullio Versace-Eneo Giatti yer aldı. 

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen, Spor Toto, Evofone, 41 Burda AVM, TGI Fridays, Auto Club, Fora Takip ve Power APP tarafından desteklenen rallide, 2 çeker klasmanında Fiat Motorsporları takımından Fatih Kara-Bilge Ayan, Gençler klasmanında Castrol Ford Team Türkiye takımından Emre Hasbay-Burak Erdener birincilikleri paylaşan isimler oldular. 

 

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