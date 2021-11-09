Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen, Spor Toto, Evofone, 41 Burda AVM, TGI Fridays, Auto Club, Fora Takip ve Power APP tarafından desteklenen organizasyon 13 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’da 41 Burda AVM’deki start seremonisi ile başlayacak. Ekipler rallinin ilk gününde Kulfallı, Çakmaklar ve Toylar özel etaplarını geçerek, saat 16.30’dan itibaren Ramada Plaza Hotel İzmit otoparkında ilk günü tamamlayacaklar.

Rallinin ikinci günü olan 14 Kasım Pazar, saat 10.30’da başlayacak ve ekipler bu kez İsakçılar, Kulfallı, Çakmaklar, İsakçılar-2 etaplarında mücadele edecekler. 2 gün boyunca 102,54 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 304,06 kilometrelik parkurda koşulacak 38.Kocaeli Rallisi, pazar günü saat 16.00’da 41 Burda Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilecek finiş seremonisi ve ödül töreni ile son bulacak.

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 38.Kocaeli Rallisi öncesinde, pilotlar klasmanında BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova, co-pilotlarda Gürkal Menderes, takımlarda BC Vision Motorsport, markalarda ise Castrol Ford Team Türkiye lider durumda bulunuyor. 2021 Türkiye Historic Ralli Şampiyonası’nda Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya-Kerim Tar ilk sırada yer alırken, Şevki Gökerman Ralli Kupası’nda ise Castrol Ford Team Türkiye takımından Okan Tanrıverdi-Sevilay Genç lider.