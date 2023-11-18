2023 Ege Rallisi: Yağmurun etkilediği ilk günde lider Ali Türkkan ve Burak Erdener!
Castrol Ford Team Türkiye sürücüsü Ali Türkkan, Cumartesi sabah gerçekleştirilen etapların ardından 2023 Ege Rallisi'ni lider götürüyor.
2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı bu hafta sonu İzmir'de düzenleniyor ve cuma akşamı seremonik start gerçekleştirildi.
Ana etapların yapılacağı Cumartesi günü için İzmir'de yoğun yağmur beklentisi vardı. Sabah gerçekleştirilen ilk iki etabın ardından yağmur kendisini gösterdi ve etaplara giden yollardaki büyük su birikintileri, öğleden sonra yapılacak etapların iptaline yol açtı. Bundan ötürü gün sadece iki etapla tamamlandı.
Günün ilk etabını Castrol Ford Team Türkiye'nin Ford Fiesta Rally3 aracını süren Ali Türkkan ve Burak Erdener lider tamamladı.
İkili, etabı 11 dakika 12 saniyede tamamlarken; Ümit Can Özdemir ve Batuhan Memişyazıcı, GP Garage My Team'in Skoda Fabia R5'iyle bu etabı 13.4 saniye geride ikinci bitirdi.
Üçüncü sırada ise Sena Racing'in Skoda Fabia R5'ini süren Romanyalı Andrei Girtofan ve Doru Vraja yer aldı.
Günün ikinci etabını Ümit Can Özdemir ve Batuhan Memişyazıcı ilk sırada bitirirken, Ali Türkkan ve Burak Erdener 7.7 saniye geride ikinci oldu.
Öğleden sonra etaplarının iptaliyle Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi ikinci güne Ümitcan Özdemir-Batuhan Memişyazıcı'nın 5.7 saniye önünde lider girdiler.
Üçüncü sırada GP Garrage My Team'den Cem Alakoç ve Aras Dinçer ikilisi yer aldı.
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