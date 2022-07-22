2022 Kocaeli Rallisi ertelendi!

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Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağına ev sahipliği yapması planlanan Kocaeli Rallisi, 30-31 Temmuz tarihleri için planlanmıştı.

Ancak bugün, valilik tarafından alınan son kararlar nedeniyle rallinin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

TOSFED'den yapılan kısa açıklamada şu sözlere yer verildi: "Kocaeli Valiliği`nin 22.07.2022 tarihli ve E-41387654-115.99-1889945 sayılı yazısı ile "Hava sıcaklıkları, nem ve rüzgâr verilerine göre yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre orman yangını riskinin yüksek olması Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilerek orman alanlarına girişin 31.08.2022 tarihine kadar yasaklandığı" bildirilmiştir.

30-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) Kulübü tarafından organize edilecek olan Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası 4. Ayak yarışması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 39.Kocaeli Rallisi' nin yasaklanan orman alanlarının içerisinde gerçekleştirilmesini nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir."

TOSFED, rallinin ne zamana ertelendiğini açıklamazken, dünyanın en zorlu rally raid yarışları arasında yer alan TransAnatolia'nın durumu da tartışma haline geldi.

Yarış normalde Ağustos ayı için planlanmıştı fakat mevcut durum nedeniyle yarışın yapılıp yapılmayacağı konusunda tartışmalar olduğu söyleniyor.

Motorsport.com Türkiye ekibi olarak konu hakkında bilgi aldığımız zaman sizlerle paylaşacağız.