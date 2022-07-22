2022 Kocaeli Rallisi ertelendi!
2022 Kocaeli Rallisi, valilik tarafından alınan kararların ardından ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağına ev sahipliği yapması planlanan Kocaeli Rallisi, 30-31 Temmuz tarihleri için planlanmıştı.
Ancak bugün, valilik tarafından alınan son kararlar nedeniyle rallinin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
TOSFED'den yapılan kısa açıklamada şu sözlere yer verildi: "Kocaeli Valiliği`nin 22.07.2022 tarihli ve E-41387654-115.99-1889945 sayılı yazısı ile "Hava sıcaklıkları, nem ve rüzgâr verilerine göre yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre orman yangını riskinin yüksek olması Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilerek orman alanlarına girişin 31.08.2022 tarihine kadar yasaklandığı" bildirilmiştir.
30-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) Kulübü tarafından organize edilecek olan Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası 4. Ayak yarışması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 39.Kocaeli Rallisi' nin yasaklanan orman alanlarının içerisinde gerçekleştirilmesini nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir."
TOSFED, rallinin ne zamana ertelendiğini açıklamazken, dünyanın en zorlu rally raid yarışları arasında yer alan TransAnatolia'nın durumu da tartışma haline geldi.
Yarış normalde Ağustos ayı için planlanmıştı fakat mevcut durum nedeniyle yarışın yapılıp yapılmayacağı konusunda tartışmalar olduğu söyleniyor.
Motorsport.com Türkiye ekibi olarak konu hakkında bilgi aldığımız zaman sizlerle paylaşacağız.
Son Haberler
2022 Kocaeli Rallisi ertelendi!
2022 Kocaeli Rallisi, valilik tarafından alınan kararların ardından ileri bir tarihe ertelendi.
Emir Aşarı'dan Nurburgring 6 Saat'te büyük başarı
Emir Aşarı, cumartesi günü gerçekleştirilen Nurburgring 6 Saat yarışında güçlü bir performans ortaya koydu ve kendi klasmanında zafere ulaştı.
Röportaj - Toprak Razgatlıoğlu: 2022 sezonu, MotoGP testi ve geleceği
RedBull sporcusu, 2021 WSBK Dünya şampiyonu ve Pata Yamaha Superbike takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu Motorsport.com Türkiye’ye konuştu. Kendisi ile Superbike sezonu, MotoGP testi ve Superbike’taki rakiplerinin performansı dahil olmak üzere birçok konuyu konuştuk.
Röportaj - Kenan Sofuoğlu merak edilenleri açıkladı: Toprak, MotoGP'ye geçecek mi?
Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Rodi Pak. Hepsininin arkasında bir isim var: Kenan Sofuoğlu! Ülkemizi uzun yıllar dünya arenasında temsil eden Sofuoğlu, kendilerini geliştirmeleri için büyük çaba harcadığı tüm bu isimlerle ilgili Motorsport.com Türkiye'ye konuştu.