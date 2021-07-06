Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hitit Rallisi'nde zafer Buğra Banaz'ın
TÜRK SPORCULAR Haberler

2021'in ilk drift yarışı Tuzla'da gerçekleştirildi

Erciyes Otomobil Sporları Kulübü (EROSK) tarafından TOSFED himayesinde mahalli statüde düzenlenen Drift Otomobil Sporları Kulübü ve Redline Motorsports’un destek verdiği sezonun ilk Drift yarışı Tuzla Autodrom Pisti’nde gerçekleştirildi.

2021'in ilk drift yarışı Tuzla'da gerçekleştirildi

Yarışa katılan lisanslı 23 sporcunun güçlü otomobilleri ile bol dumanlı kapı kapıya mücadelelerinde, puanlamaları Timur Pomak ve Burak Söğüt verdi.

Nefes nefese geçen büyük mücadeleler seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı.Pilotların performansları izleyenlere adrenalin dolu görsel bir şölen yaşattı. 03 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralamada günün birincisi 98 puan ile tecrübeli yarışmacı Reza Fahim Keykhosravi olurken, ikinci en iyi puanda Levent Enon ve Ege Bilaloğlu, üçüncü en iyi puanda Berfu Tutumlu ve Alican Büyükduman oldu.

04 Temmuz Pazar günü antrenman turları sonrasında kapı kapıya ve bol dumanlı geçen mücadeleler devam etti. Final eşleşmesinde karşı karşıya gelen Reza Fahim Keykhosravi ile Levent Enon arasındaki mücadele sonrasında birincilik kupasını kaldıran isim Reza Fahim Keykhosravi oldu. Levent Enon’un ikinciliği elde ettiği sezonun ilk yarışında üçüncülüğü kazanan isim ise Ertekin Tekneci oldu. Etkinlik sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini Timur Pomak, Burak Söğüt ve Erciyes Otomobil Sporları Kulübü başkanı Kenan Büyükbahçeci’den aldılar.

Yarışma Sonucu

1.      Reza Fahim Keykhosravi

2.      Levent Enon

3.      Ertekin Tekneci

paylaşım
yorumlar
Hitit Rallisi'nde zafer Buğra Banaz'ın

Önceki haber

Hitit Rallisi'nde zafer Buğra Banaz'ın
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: 2021 Avustralya Grand Prix'si iptal edildi!

3 s
2
Formula 1

Palmer: “Mercedes, Avusturya’da beyaz bayrak çekti”

25 dk
3
World Superbike

Rea, şampiyona liderliğine mâl olan kazasının nedenini anlattı

16 s
4
Formula 1

Haas, Schumacher'le ilgili söylentilerin "yakında" bitmesini bekliyor

59 dk
5
Formula 1

Mercedes: “Kendi sorunlarımızı kendimiz yarattık”

19 s
Son Haberler
2021'in ilk drift yarışı Tuzla'da gerçekleştirildi
TrS

2021'in ilk drift yarışı Tuzla'da gerçekleştirildi

28dk
Hitit Rallisi'nde zafer Buğra Banaz'ın
TrS

Hitit Rallisi'nde zafer Buğra Banaz'ın

22 s
Cem, Van Amersfoort Racing’le Euro Formula Open'ın Macaristan ayağında yarışacak
TrS

Cem, Van Amersfoort Racing’le Euro Formula Open'ın Macaristan ayağında yarışacak

3 Tem 2021
47. Hitit Rallisi başlıyor!
TrS

47. Hitit Rallisi başlıyor!

1 Tem 2021
NES: Aşarı, mekanik probleme rağmen podyumda
VLN

NES: Aşarı, mekanik probleme rağmen podyumda

30 Haz 2021

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: 2021 Avustralya Grand Prix'si iptal edildi!
Formula 1 Formula 1

Resmi: 2021 Avustralya Grand Prix'si iptal edildi!

Palmer: “Mercedes, Avusturya’da beyaz bayrak çekti”
Formula 1 Formula 1

Palmer: “Mercedes, Avusturya’da beyaz bayrak çekti”

Rea, şampiyona liderliğine mâl olan kazasının nedenini anlattı
World Superbike World Superbike

Rea, şampiyona liderliğine mâl olan kazasının nedenini anlattı

Haas, Schumacher'le ilgili söylentilerin "yakında" bitmesini bekliyor
Formula 1 Formula 1

Haas, Schumacher'le ilgili söylentilerin "yakında" bitmesini bekliyor

Mercedes: “Kendi sorunlarımızı kendimiz yarattık”
Formula 1 Formula 1

Mercedes: “Kendi sorunlarımızı kendimiz yarattık”

Leclerc: "Perez abarttığını biliyor"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Perez abarttığını biliyor"

Seidl, Avusturya’daki olaydan sonra Norris’in men cezasına yaklaşmasını doğru bulmuyor
Formula 1 Formula 1

Seidl, Avusturya’daki olaydan sonra Norris’in men cezasına yaklaşmasını doğru bulmuyor

Horner: "F1, kendini yere atan futbolcu örneklerinden kaçınmalı"
Formula 1 Formula 1

Horner: "F1, kendini yere atan futbolcu örneklerinden kaçınmalı"

Son Haberler

2021'in ilk drift yarışı Tuzla'da gerçekleştirildi
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

2021'in ilk drift yarışı Tuzla'da gerçekleştirildi

Hitit Rallisi'nde zafer Buğra Banaz'ın
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Hitit Rallisi'nde zafer Buğra Banaz'ın

Cem, Van Amersfoort Racing’le Euro Formula Open'ın Macaristan ayağında yarışacak
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Cem, Van Amersfoort Racing’le Euro Formula Open'ın Macaristan ayağında yarışacak

47. Hitit Rallisi başlıyor!
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

47. Hitit Rallisi başlıyor!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.