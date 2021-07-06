2021'in ilk drift yarışı Tuzla'da gerçekleştirildi

Yarışa katılan lisanslı 23 sporcunun güçlü otomobilleri ile bol dumanlı kapı kapıya mücadelelerinde, puanlamaları Timur Pomak ve Burak Söğüt verdi.

Nefes nefese geçen büyük mücadeleler seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı.Pilotların performansları izleyenlere adrenalin dolu görsel bir şölen yaşattı. 03 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralamada günün birincisi 98 puan ile tecrübeli yarışmacı Reza Fahim Keykhosravi olurken, ikinci en iyi puanda Levent Enon ve Ege Bilaloğlu, üçüncü en iyi puanda Berfu Tutumlu ve Alican Büyükduman oldu.

04 Temmuz Pazar günü antrenman turları sonrasında kapı kapıya ve bol dumanlı geçen mücadeleler devam etti. Final eşleşmesinde karşı karşıya gelen Reza Fahim Keykhosravi ile Levent Enon arasındaki mücadele sonrasında birincilik kupasını kaldıran isim Reza Fahim Keykhosravi oldu. Levent Enon’un ikinciliği elde ettiği sezonun ilk yarışında üçüncülüğü kazanan isim ise Ertekin Tekneci oldu. Etkinlik sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini Timur Pomak, Burak Söğüt ve Erciyes Otomobil Sporları Kulübü başkanı Kenan Büyükbahçeci’den aldılar.

Yarışma Sonucu

1. Reza Fahim Keykhosravi

2. Levent Enon

3. Ertekin Tekneci