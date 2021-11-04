2021 Türkiye Pist Şampiyonası Körfez’de devam ediyor
AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ayak yarışları, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından 06-07 Kasım tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek.
Organizasyon 06 Kasım Cumartesi günü idari ve teknik kontroller ile başlayacak ve 10.30-13.00 saatleri arasındaki antrenmanlar ile devam edecek.
Saat 14.00-14.45 arasında gerçekleştirilecek olan sıralama turlarının ardından saat 17.00’de Maxi Grup ve Saat 17.40’ta da Super Grup ilk yarışları koşulacak. 07 Kasım Pazar günü ise saat 14.50’de Maxi Grup ve Saat 16.30’da Super Grup ikinci yarışlarının ardından, organizasyon saat 17.30’daki ödül töreni ile son bulacak.
Aynı hafta sonu 2021 Türkiye Karting Şampiyonası 8. ayak yarışları da TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde koşulacak.
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