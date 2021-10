Özel röportaj: Ali Türkkan gözünü dünya şampiyonasına dikti

Kemal Şengül: Şimdi etrafındaki insanlara gelelim: Hepsi önemli isimler. Murat Bostancı var, Serdar Bostancı var. Her ikisi de deneyimli ve efsane diyebileceğimiz isimler. Burada onlarla birlikte çalışıyorsun. Onların sana verdiği en önemli tavsiye ne oldu?

Kemal Şengül: Serdar Bostancı hakkında neler söylemek istersin?

Ali Türkkan: "Sahada lafını bu yüzden kullandım. Serdar abi tam sahada değil, sahanın biraz daha dışında. Serdar abi aslında her yerde. Bu garajın gerçekten her noktasında o var, mesela otomobilin civatasından, yarış otomobilinin ralliye nasıl gideceği, otel rezervasyonundan hangi etabın ne kadar kaydığına kadar her şeyi biliyor. Serdar abinin olmadığı bir nokta yok bu garajda. Onun yeri bambaşka. Bir kere şu an ben onun pilotuyum ve başarılara beraber koşuyoruz. Tüm bu başarılarda belki son etabı kazanıp, yarışı kazanıp, kupayı kaldıran kişi ben gibi görünsem de, aslında bu başarının pek çok mimarı var. Bu noktada Castrol Ford Team Türkiye’de hem teknik ekibimizi, hem de yönetim ekibimizi de unutmamak lazım onların da emeği çok büyük."