Özel röportaj: Ali Türkkan gözünü dünya şampiyonasına dikti

Kemal Şengül: Sözlerime öncelikle seni tebrik ederek başlamak istiyorum. Balkan Ralli Kupası'nda çok önemli bir başarı yakaladın, ki bunu çok genç yaşta yaptın. Bunun için seni tebrik ediyorum. Sezona ve başarına geçmeden önce, ilk sorum şu olacak; geçen yıl pandemi nedeniyle yarışlara ara vermek zorunda kaldın ve geri dönüşünde araca alışmak ve ralli dinamiklerine adapte olmak ne kadar vaktini aldı?



Ali Türkkan:"Şöyle, ben ralliye 2019 yılında başladım ve o sezonun son yarışında Ford Fiesta R2T'nin koltuğuna oturdum. Benim şu anki otomobilimle çok benzer. Ardından pandemi tüm planları alt üst etti 2020'de neredeyse hiç test yapamadık. Sadece toprak zeminde 2020'nin ülkemizde yapılan tek yarışı olan WRC Marmaris Rallisinde yarışabildik. Bildiğiniz gibi çok kırıcı ve zor bir yarıştı. Yani orası biraz hayatta kalma mücadelesi gibi bir şey zaten. Öyle olunca ben 2019'un sonundan 2021'in başına kadar şuan ki otomobilim olan Fiesta Rally4’ü hiç asfaltta kullanamamış oldum. O yüzden ben de kendimden ne beklemem gerektiğini bilmiyordum. Fakat tüm bu kötü geçen seneye rağmen 2021 başında pandemi şartlarının düzelmesi ile takım olarak test olanağı bulduk ve bende bu testler sonrası beklediğimden çok daha hızlı bir adaptasyon yaşadım 2019'un son yarışında çıkıp, sanki bir ay sonra otomobile binmiş gibiydim. Bu yılın başında Bodrum Rallisi'nde otomobili hiç yadırgamadım. Özellikle asfaltta otomobil kullanmak, pist kökenli bir pilot olduğum için bana hiç yabancı değil, bu yüzden oldukça uzun bir araya rağmen çok hızlı adapte oldum."

Kemal Şengül: Yani geçmişteki pist kariyerinin burada senin için bir artı olduğunu söyleyebilir miyiz?

Ali Türkkan: "Pistte çok kuvvetli otomobiller kullandım. Pist araçlarındaki beygirler, ralliye göre çok daha yüksek. Bu nedenle kuvvetli ve safkan yarış otomobilleri kullanmak konusunda pistte fazlasıyla tecrübe edindim. Bu da ralliye geçişimde otomobile alışma sürecimi oldukça kısalttı."

Ali Türkkan röportajı Fotoğraf: Nyolczas Csaba

Kemal Şengül: Şimdiye kadar uzun bir sezon oldu. Yılın geneline baktığında sezonu nasıl yorumlarsın?

Ali Türkkan: "Daha başlarında bile sezonun yapılıp yapılmayacağından emin olamıyorduk. Yine kapanma gelirse ne olur, yine iptal olur mu sezon gibi bir sonraki yarışa girmeden kafamda hep bunlar vardı. Artık bunu düşünmüyorum, bunu aştık. Sezon Bodrum Rallisi gibi çok güzel bir yarışla başladı. Yarışın hem Bodrum'da olması hem de güzel etapların seçilmesi nedeniyle çok keyifli bir yarış oldu. Ardından Eskişehir benim yine çok sevdiğim ve daha önceden yaptığım bir yarıştı. Orayı kazanınca ve aynı zamanda orası Balkan Kupası'na da puan verdiği için, orada da birincilik puanı alınca, aslında sezon bizim için çifte zaferle başlamış oldu. Yani hem Türkiye şampiyonası hem de Balkan Ralli Kupası'na birincilik puanıyla başladım. Böyle olunca Türkiye Şampiyonası'nın yanında Balkan Ralli Şampiyonası'nda şampiyonluk yarışı da eklendi. Şimdi zaten Türkiye Ralli Şampiyonası altı yarışlık bir sezona sahibiz. Testleri ve Balkan Şampiyonası'nı da hesaba kattığımızda çok yoğun bir takvim ortaya çıkıyor. Böyle olunca bir anda takvim çok sıkıştı, aralar çok daraldı. Ayda en az bir yarış ya da iki yarış yapar oldum. Böyle olunca da çok yoğun bir sezon oldu. Tabii ki yoğun olması benim bir avantaj. Sonuçta benim için ne kadar çok yarış o kadar çok tecrübe, başarı ve keyif demek. Sonuçta yarışmak benim hayatım. Sezonun da sonuna gelmeden Balkan şampiyonu olup Türkiye şampiyonasında da lider olmak şuan benim için hakikaten çok güzel duygular bu yüzden çok mutluyum. Sezonun ortasındayız ve her şey güzel gidiyor."

Kemal Şengül: Balkan Ralli Kupası'nın son metrelerini düşün. O an aklında tam olarak ne vardı ve bitiş çizgisini geçip, şampiyonluğu kazandığın tam olarak ne hissettin?