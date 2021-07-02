Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / TMF, 2018 yarış takvimini açıkladı
MOTOSİKLET Haberler

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası İstanbul'da

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası’nın ikinci ayağı, 3-4 Temmuz tarihlerinde (bu hafta sonu) İstanbul’da gerçekleştirilecek

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası İstanbul'da

Türkiye Motosiklet Federasyonu 2021 takviminde yer alan şampiyonanın ikinci ayağı Türkiye LIQUI MOLY Motokros ŞampiyonasıÇatalca Belediyesi’nin destekleriyle Yeditepe Motokros Parkuru’nda koşulacak. Sezonun ikinci ayağına İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden 100'e yakın sporcu katılacak.

Yeditepe Motor Sporları Kulübü tarafından Çatalca Nakkaş Köyü'nde yapılacak organizasyon, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc Senior ve Veteran sınıflarında koşulacak.

Şampiyonada serbest antrenmanlar ve sıralama, 3 Temmuz Cumartesi günü saat 11.30’dan itibaren yapılacak. İkinci ayak yarışı ise 4 Temmuz Pazar günü saat 09.40’da start alacak ve 16:30’daki ödül töreni ile sona erecek.

paylaşım
yorumlar
TMF, 2018 yarış takvimini açıkladı

Önceki haber

TMF, 2018 yarış takvimini açıkladı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

2 s
2
Formula 1

Hamilton: "Geliştik ama Red Bull'u yenmek için yeterli olmayabilir"

1 s
3
Formula 1

Leclerc: "2022 aracı farklı görünüyor"

7 s
4
Formula 1

Avusturya GP 1. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider!

6 s
5
Formula 1

Norris: "Geçen hafta sonuna kıyasla daha enteresan bir hafta sonu olacak""

14 dk
Son Haberler
Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası İstanbul'da
TrM

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası İstanbul'da

2 s
TMF, 2018 yarış takvimini açıkladı
TrM

TMF, 2018 yarış takvimini açıkladı

15 Şub 2018
Özel Haber: Avrupa ağzı açık izliyor, bizim medyanın haberi bile olmuyor
TrM

Özel Haber: Avrupa ağzı açık izliyor, bizim medyanın haberi bile olmuyor

6 Eki 2017

Çok Okunanlar Bugün

Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1

Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

Hamilton: "Geliştik ama Red Bull'u yenmek için yeterli olmayabilir"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Geliştik ama Red Bull'u yenmek için yeterli olmayabilir"

Leclerc: "2022 aracı farklı görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "2022 aracı farklı görünüyor"

Avusturya GP 1. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider!
Formula 1 Formula 1

Avusturya GP 1. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider!

Norris: "Geçen hafta sonuna kıyasla daha enteresan bir hafta sonu olacak""
Formula 1 Formula 1

Norris: "Geçen hafta sonuna kıyasla daha enteresan bir hafta sonu olacak""

Marko: ''Mercedes'in 'deney' yapması bize yardımcı oluyor''
Formula 1 Formula 1

Marko: ''Mercedes'in 'deney' yapması bize yardımcı oluyor''

Verstappen: ''Yumuşak lastiklerde hızlanmalıyız''
Formula 1 Formula 1

Verstappen: ''Yumuşak lastiklerde hızlanmalıyız''

Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"

Son Haberler

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası İstanbul'da
MOTOSİKLET MOTOSİKLET

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası İstanbul'da

TMF, 2018 yarış takvimini açıkladı
MOTOSİKLET MOTOSİKLET

TMF, 2018 yarış takvimini açıkladı

Özel Haber: Avrupa ağzı açık izliyor, bizim medyanın haberi bile olmuyor
MOTOSİKLET MOTOSİKLET

Özel Haber: Avrupa ağzı açık izliyor, bizim medyanın haberi bile olmuyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.