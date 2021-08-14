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MOTOSİKLET Haberler

FIM SPEEDWAY GP’de heyecan Skrotfrag Arena'da devam ediyor

Uluslararası Motosiklet Federasyonu FIM’in tüm dünyada ilgiyle izlenen ve toplam 11 ayaktan oluşan toprak yarış serisi olan Speedway Grand Prix’de 2021 takviminin sıradaki yarışı 14 Ağustos Cumartesi günü İsveç’teki Skrotfrag Arena’da koşulacak.

FIM SPEEDWAY GP’de heyecan Skrotfrag Arena'da devam ediyor

Toprak zeminde freni olmayan motosikletlerin çılgın mücadelesi olarak bilinen Speedway şampiyonasında son üç yıldır Türk lastik üreticisi Anlas’ın mühendislerin verdiği emekler 2021 sezonunda meyvesini veriyor. Tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Anlas yarış lastiklerinin seri sponsorlarından biri olduğu Speedway Grand Prix’de 2021 sezonunda şu ana kadar 6 yarış koşuldu.  Koşulan altı yarış sonunda şampiyonada Bartosz Zmarzlik 101 puanla lider durumda yer alırken, Anlas sporcusu Artem Laguta 1 puan farkla ikinci sırada bulunuyor. Farklı marka lastik kullanım imkanı olmasına rağmen neredeyse bütün sporcuların Anlas’ı tercih ettiği şampiyonada puan farkını iyice açan bu ikiliyi 80 puanla Fredrik Lindgren, 79 puanla Emil Sayfutdinov ve 72 puanla Maciej Janowski takip ediyor. 

1– 2 Ekim tarihlerindeki çifte yarış ile sona erecek olan FIM Speedway Grand Prix’de mücadele eden 16 pilotun tamamı Anlas lastiklerini tercih ederek, markaya olan güvenlerini ortaya koydular.

Sezonun 7. yarışı olan 2021 İsveç FIM Speedway Grand Prix’ini TSİ 20:00’da FIM Speedway resmi youtube kanalı olan www.youtube.com/speedwaygptv üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

Takvim, puan durumu, ve tüm bilgiler için FIM Speedway GP resmi sitesi: www.speedwaygp.com

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