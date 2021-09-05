Yeşil Bursa Rallisi'nde zafer Burak Çukurova'nın oldu
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 3. ayağı olan BTSO 45.Yeşil Bursa Rallisi, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay ekibinin liderliği ile sona erdi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ana sponsorluğunda Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve 04-05 Eylül tarihlerinde 75 otomobil ve 150 sporcu iki gün boyunca Orhaneli-Keles bölgesinde 368,94 km. uzunluğundaki parkurda ter döktü. Çukurova-Akçay ekibi 2 gün süren zorlu mücadeleyi takım arkadaşı Buğra Banaz-Gürkal Menderes'in 9.6 saniye önünde tamamlarken podyumun üçüncü basamağında ise Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Aras Dinçer yer aldı. Red Bull sporcusu Ali Türkkan aynı zamanda İki Çeker klasmanı, Sınıf 4 ve Genç Pilotlar birinciliklerinin de sahibi oldu. Sınıf N'de Evofone Rally Team'den Buğra Can Kılıç-Yusuf Çalık, Sınıf 3'te Castrol Ford Team Türkiye takımından Erol Akbaş-Egemen Dural ve Sınıf 5'te de Clio Trophy Turkey'den Mehmet Besler-Egemen Ertürk zafere ulaştılar.
Türkiye Historic Ralli Şampiyonası klasmanında Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya-Kerim Tar birinciliğe uzanırken, ev sahibi ekip Onur Çelikyay-Serdar Canbek Murat 124 ile ikinci ve VW Golf GTI ile Cevdet Durmaz-Ferhat İzzetoğlu üçüncü olarak finiş gördüler.
Şevki Gökerman Ralli Kupası’nda ise BC Vision Motorsport takımından Burak Başlık-Bahadır Özcan genel klasman ve Kategori 2 birincisi olurken, aynı takımdan Alpaslan Çukurova- Can Hergüner ikinciliği ve Kategori 4 birinciliğini, Serdar Kaan Yalçın-Güray Akgün de üçüncülüğü kazandılar. Kategori 3'te Emrah Ali Başo-Yasin Tomurcuk, Kategori 1'de ise Ali İşeri-Bora İşeri birincilikleri paylaşan ekipler oldular.
Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası’na 16-17 Ekim tarihlerinde Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından İzmir Seferihisar'da gerçekleştirilecek olan Ege Rallisi ile devam edilecek.
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