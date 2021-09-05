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Ralli Haberler

Yeşil Bursa Rallisi'nde zafer Burak Çukurova'nın oldu

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Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 3. ayağı olan BTSO 45.Yeşil Bursa Rallisi, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay ekibinin liderliği ile sona erdi.

Yeşil Bursa Rallisi'nde zafer Burak Çukurova'nın oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ana sponsorluğunda Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve 04-05 Eylül tarihlerinde 75 otomobil ve 150 sporcu iki gün boyunca Orhaneli-Keles bölgesinde 368,94 km. uzunluğundaki parkurda ter döktü. Çukurova-Akçay ekibi 2 gün süren zorlu mücadeleyi takım arkadaşı Buğra Banaz-Gürkal Menderes'in 9.6 saniye önünde tamamlarken podyumun üçüncü basamağında ise Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Aras Dinçer yer aldı. Red Bull sporcusu Ali Türkkan aynı zamanda İki Çeker klasmanı, Sınıf 4 ve Genç Pilotlar birinciliklerinin de sahibi oldu. Sınıf N'de Evofone Rally Team'den Buğra Can Kılıç-Yusuf Çalık, Sınıf 3'te Castrol Ford Team Türkiye takımından Erol Akbaş-Egemen Dural ve Sınıf 5'te de Clio Trophy Turkey'den Mehmet Besler-Egemen Ertürk zafere ulaştılar.

Türkiye Historic Ralli Şampiyonası klasmanında Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya-Kerim Tar birinciliğe uzanırken, ev sahibi ekip Onur Çelikyay-Serdar Canbek Murat 124 ile ikinci ve VW Golf GTI ile Cevdet Durmaz-Ferhat İzzetoğlu üçüncü olarak finiş gördüler.

Şevki Gökerman Ralli Kupası’nda ise BC Vision Motorsport takımından Burak Başlık-Bahadır Özcan genel klasman ve Kategori 2 birincisi olurken, aynı takımdan Alpaslan Çukurova- Can Hergüner ikinciliği ve Kategori 4 birinciliğini, Serdar Kaan Yalçın-Güray Akgün de üçüncülüğü kazandılar. Kategori 3'te Emrah Ali Başo-Yasin Tomurcuk, Kategori 1'de ise Ali İşeri-Bora İşeri birincilikleri paylaşan ekipler oldular.

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası’na 16-17 Ekim tarihlerinde Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından İzmir Seferihisar'da gerçekleştirilecek olan Ege Rallisi ile devam edilecek.

 

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