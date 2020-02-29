Yağız Avcı, Adus Motorsport ile ralliye dönüyor

Geçtiğimiz sezon ralliye kısa bir ara veren 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu olan Yağız Avcı, 2020 sezonunda Adus Motorsport takımının hem direktörü hem de pilotu olarak görev yapacak. Nisan ayındaki Ege Rallisi ile sezona başlayacaklarını açıklayan Yağız Avcı, “İkisi R5 sınıfında olmak üzere 4 adet otomobille mücadele edeceğiz. Öncelikli hedefimiz takımlar şampiyonluğunu kazanmak. Öte yandan, altıncı kez Türkiye Şampiyonluğunu kazanmayı da hedefliyorum” diye konuştu.

Şampiyon pilot Yağız Avcı’nın yeni takımı belli oldu. Red Bull sporcusu Yağız Avcı, 2020 sezonunda Adus Motorsport’un takım direktörü ve ralli pilotu olarak mücadele edecek. Adus Motorsport olarak Nisan ayındaki Ege Rallisi ile sezona başlayacaklarını açıklayan Avcı, “İkisi R5 sınıfında olmak üzere 4 adet otomobille mücadele edeceğiz. En üst seviyede iki adet Skoda Fabia R5 aracımız olacak. Bunlardan birinde ben ve co-pilotum Onur Vatansever yarışacağız. Diğerinde Uğur Soylu ve Mehmet Köleoğlu ikilisi yer alacak. Ayrıca, gençlerde Buğra Can Kılıç ile Ali Emre Yılmaz mücadele edecek. Kadın pilotumuz Billur Hasbay ise co-pilotu Serhat Öztemir ile şampiyonadaki yerini alacak. 4 otomobil de takımlar şampiyonası için elinden geleni yapacak” dedi.

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Slider Liste Yağız Avcı, Onur Vatansever, Ford Fiesta R5, Ford Motorsport Türkiye 1 / 17 Fotoğraf: TOSFED Yağız Avcı, Onur Vatansever, Ford Fiesta R5, Ford Motorsport Türkiye 2 / 17 Fotoğraf: Ford Motorsport Turkey Yağız Avcı 3 / 17 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Yağız Avcı 4 / 17 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Yağız Avcı 5 / 17 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Yağız Avcı 6 / 17 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Yağız Avcı 7 / 17 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Yağız Avcı 8 / 17 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Yağız Avcı 9 / 17 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Yağız Avcı 10 / 17 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Yağız Avcı 11 / 17 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Yağız Avcı 12 / 17 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Yağız Avcı, Ford Fiesta R5, Castrol Ford Team Türkiye 13 / 17 Fotoğraf: Ford Motorsport Turkey Yağız Avcı, Onur Vatansever, Ford Fiesta R5, Ford Motorsport Türkiye 14 / 17 Fotoğraf: TOSFED Yağız Avcı, Ersan Alkır, Ford Fiesta R5, Ford Motorsport Türkiye 15 / 17 Fotoğraf: TOSFED Yağız Avcı, Ersan Alkır, Ford Fiesta R5, Ford Motorsport Türkiye 16 / 17 Yağız Avcı 17 / 17

“İddialı bir takım kurduk”

Takım hedefleri ve bireysel hedefleri hakkında da konuşan Yağız Avcı, “Yeni bir takım oluşturduk. Öncelikli hedefimiz takımlar şampiyonluğunu kazanmak. Gerek takımımızdaki genç yarışçılarımız gerekse kadın pilotumuz olan Billur Hasbay, bizlere önemli katkılarda bulunacak. Bireysel olarak ise altıncı kez Türkiye Ralli Şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyorum. Sonuç olarak, iddialı bir takım kurduk ve girdiğimiz her kulvarda başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Adus ile birçok noktada birleştik”

Adus Motorsport’un yeni bir yapılanma olduğunu ancak buna rağmen iyi bir kimya yakaladıklarını belirten Yağız Avcı, “Adus Otomotiv lüks, spor ve klasik otomobillere yönelik ‘Araca Özel’ servis ve bakım hizmetleri sunan bir şirket. Bununla birlikte Türkiye’den başlayarak, uluslararası motor sporları arenasının en rekabetçi dallarında

Türk sporcularını görme misyonunu sahiplenmiş bir firma. Özellikle Türkiye’de potansiyeli olan gençleri ortaya çıkarmak ve motor sporlarına kazandırmak için çalışmalar yapmak istiyorlardı. Ayrıca, sporda cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmak ve kadınların da motor sporlarında kıyasıya mücadele etmesinin önünü açmak hedefleri bulunuyordu. Gelecek planlarını, stratejilerini ve yatırımlarını bu vizyon ile destekleyen Adus Otomotiv, ilk adımını bu sezon bir motor sporları takımı kurarak ve Adus Motorsport markasını yaratarak attı. Bu bakımdan, birçok noktada birleştik. İlk andan itibaren de önemli bir uyum sağladık. Bizim için iyi fırsat oldu” diyerek sözlerini tamamladı.

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