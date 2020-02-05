Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
Biletler
05 Mar
-
08 Mar
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
22 Oca
-
26 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
13 Şub
-
16 Şub
Sıradaki Etkinlik
5 gün
Tüm programı gör
SUPERBIKE
R
SUPERBIKE
Phillip Island
28 Şub
-
01 Mar
Sıradaki Etkinlik
20 gün
Tüm programı gör
R
SUPERBIKE
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Mexico City E-prix
14 Şub
-
15 Şub
Sıradaki Etkinlik
6 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Ralli / Son dakika

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın isim sponsoru Shell Helix

paylaşım
yorumlar
Türkiye Ralli Şampiyonası’nın isim sponsoru Shell Helix
Ekleyen:
, Editör
5 Şub 2020 14:53

TOSFED tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en önemli otomobil sporları organizasyonu Türkiye Ralli Şampiyonası’nın isim sponsoru Shell Helix oldu. Shell, bu sponsorlukla inovasyon gücünü, Türkiye Ralli Şampiyonası 2020’ye taşıyacak. “Shell Helix 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası” 29 Şubat'ta Sarıkamış Rallisi ile başlayacak. Sezon 24-25 Ekim'de İstanbul'da sona erecek.

Shell, Shell Helix markası ile Türkiye Ralli Şampiyonası 2020’nin isim sponsoru oldu. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen ve Türkiye Rallisi’nin de dahil olduğu “Shell Helix 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası”, 29 Şubat tarihinde Sarıkamış Rallisi ile başlayacak.

 

Türkiye’nin en önemli otomobil sporları organizasyonu olan Türkiye Ralli Şampiyonası’na, Shell Helix markası ile katkıda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Shell Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Meltem Okyar Perdeci; “Shell Helix markamız ile inovasyon gücümüzü Türkiye’nin en önemli otomobil sporları organizasyonuna taşımaktan ve yarışa ismimizi vermekten gurur duyuyoruz.” dedi. Binek araçlarda yüksek motor performansı sağlamaya yardımcı olacak şekilde geliştirilen Shell Helix ile Türkiye Ralli Şampiyonası’na katılacak pilotların sürüş tutkusunu canlı kalmasına yardımcı olacaklarını belirten Meltem Okyar Perdeci, Shell Helix’in dünyada da önemli otomobil sporları organizasyonlarında başarı ile temsil edildiğini vurguladı.

 

Shell Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Meltem Okyar Perdeci ayrıca, “Türkiye Ralli Şampiyonası’nda, -10°C ila +30°C arası sıcaklıklarda kar ve buzdan, toprak ve asfalt yollara zorlu şartlarda birbiriyle yarışan araçların maruz kaldığı şartlar nedeniyle, güç veya performans kaybı olmaksızın motoru koruyup yağlayacak güvenilir ürünlerin kullanılması ekiplerin başarısında hayati bir rol oynuyor. Bu zorlu etaplar da Shell Helix’in performansını sergilemek için ideal bir ortam sağlıyor. Umuyorum ki Shell Helix ile 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası’na katılacak pilotlara, her etapta araçlarından en fazlasını almalarına yardımcı olacağız.” şeklinde konuştu.

 

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ise Shell Helix’in Türkiye Ralli Şampiyonası’nın isim sponsoru olmasının ve otomobil sporlarına dünya çapında katkı veren bir marka ile işbirliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtirken, “Shell Helix’in dünya otomobil sporları organizasyonlarında çalıştığı marka ve ekiplere, motor performanslarını yükseltmekte verdiği katkıyı biliyoruz. Shell Helix’in, 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası’na da hem ismiyle hem de performansıyla değer katacağına inanıyoruz.” dedi.

 

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen “Shell Helix 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası, 29 Şubat'ta Sarıkamış Rallisi ile başlayacak ve 24-25 Ekim'de İstanbul'da sona erecek.

 

“Shell Helix 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası” takvimi ise şöyle:

29 – 01 Mart Sarıkamış Rallisi / KARS
04 – 05 Nisan Ege Rallisi / İZMİR
25 – 26 Nisan ESOK Rally/ ESKİŞEHİR
16 – 17 Mayıs Hitit Rallisi / ANKARA
13 – 14 Haziran Ford Otosan Kocaeli Rallisi / KOCAELİ
11 – 12 Temmuz Yeşil Bursa Rallisi / BURSA
24 – 27 Eylül Türkiye Rallisi – WRC / MUĞLA
24 – 25 Ekim İstanbul Rallisi / İSTANBUL

Slider
Liste

Meltem Perdeci, Shell Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü

Meltem Perdeci, Shell Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü
1/2

Eren Üçlertoprağı, TOSFED Başkanı

Eren Üçlertoprağı, TOSFED Başkanı
2/2

Alakalı video

Sonraki haber
2020 Türkiye Ralli Şampiyonası, Sarıkamış Rallisi ile başlıyor

Önceki haber

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası, Sarıkamış Rallisi ile başlıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Ralli
Editör Cem Özel

Ralli Sıradaki seans

Sarıkamış Rallisi

Sarıkamış Rallisi

29 Şub - 1 Mar

Çok Okunanlar

1
Formula 1

McLaren sürücüleri, Netflix serisini sabırsızlıkla bekliyorlar

2
Formula 1

Brawn: "Yeni F1 yapısı, açıkların kullanılmasına izin vermeyecek"

3
Formula 1

Haas, 2020 F1 aracı VF-20'yi tanıttı!

4
Formula 1

Teknik analiz: 2020 Haas VF-20

5
Formula 1

Honda, 2020 F1 motorunun gelişiminden "gayet memnun"

Son Haberler

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın isim sponsoru Shell Helix
RTO

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın isim sponsoru Shell Helix

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası, Sarıkamış Rallisi ile başlıyor
RTO

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası, Sarıkamış Rallisi ile başlıyor

2020 Ulusal Yarış Takvimi Açıklandı
Misc

2020 Ulusal Yarış Takvimi Açıklandı

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası taslak takvimi açıklandı
RTO

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası taslak takvimi açıklandı

Kocaeli Rallisi: Bostancı kazandı, Castrol Ford Team şampiyonlukları garantiledi!
RTO

Kocaeli Rallisi: Bostancı kazandı, Castrol Ford Team şampiyonlukları garantiledi!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.