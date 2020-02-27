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Ralli / Sarıkamış Rallisi / Ön Bakış

Türkiye Ralli Şampiyonası Sarıkamış'da başlıyor!

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Türkiye Ralli Şampiyonası Sarıkamış'da başlıyor!
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Kutal Mete Tekin
27 Şub 2020 22:42

Shell Helix 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası, 29 Şubat-01 Mart 2020 tarihlerinde Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilecek olan Sarıkamış Rallisi ile başlıyor.

Hakkı Ağaoğlu, Erkan Güleren, Peugeot 208 R5, GP Garage My Team
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Eksi36 Spor Kulübü tarafından, Sarıkamış Kayı Resort Otel sponsorluğunda düzenlenen organizasyon, 29 Şubat Cumartesi günü saat 11:15’te Kars Valiliği önündeki start seremonisi ile başlayacak.

24 otomobil ve 48 sporcunun katılımına sahne olacak yarışta, Soğuksu, Köşk ve Şehitler özel etapları geçildikten sonra saat 16:00’da Sarıkamış Kayak Merkezi‘nde yer alan Kristal Seyirci özel etabıyla ilk gün tamamlanmış olacak.

TRTSPOR2 kanalından canlı yayınlanacak bu etap öncesinde saat 15:30'dan itibaren Deeperise DJ performansı, 15:45'te de Doğukan Manço drift gösterisi gerçekleştirilecek.

01 Mart Pazar günü Saat 08:30’da başlayacak olan rallinin ikinci gününde Soğuksu, Köşk, Şehitler etaplarında mücadele edecek olan ekipler, zorlu ralliyi saat 13:00’den itibaren Kayı Resort Otel önündeki finiş podyumunda noktalayacaklar.

Toplam uzunluğu 263 km. olan kar ve buz zeminli parkurda koşulacak rallinin servis alanı Sarıkamış Ayyıldız Anıtı önünde kurulurken, ralli merkezi de Sarıkamış Kayı Resort Otel olacak.

 
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Seri Ralli
Etkinlik Sarıkamış Rallisi
Editör TOSFED

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Sarıkamış Rallisi

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