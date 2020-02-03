Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
Biletler
05 Mar
-
08 Mar
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
22 Oca
-
26 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
13 Şub
-
16 Şub
Sıradaki Etkinlik
9 gün
Tüm programı gör
SUPERBIKE
R
SUPERBIKE
Phillip Island
28 Şub
-
01 Mar
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
R
SUPERBIKE
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
38 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Mexico City E-prix
14 Şub
-
15 Şub
Sıradaki Etkinlik
10 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Ralli / Son dakika

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası, Sarıkamış Rallisi ile başlıyor

paylaşım
yorumlar
2020 Türkiye Ralli Şampiyonası, Sarıkamış Rallisi ile başlıyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Kemal Şengül
3 Şub 2020 09:50

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası, ilk kez geçen yıl düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kış yarışı olan Sarıkamış Rallisi ile başlıyor.

Eksi36 Spor Kulübü tarafından 29 Şubat-01 Mart 2020 tarihlerinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek olan organizasyon, Kars Valiliği himayesinde, Sarıkamış Kayı Resort Otel sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

29 Şubat Cumartesi günü saat 12:30’da Kars Valiliği önündeki start seremonisi ile başlayacak olan yarışta, Soğuksu, Köşk ve Şehitler özel etapları geçildikten sonra saat 17:00’de Sarıkamış Kayak Merkezi‘nde yer alan Kristal Seyirci özel etabıyla ilk gün tamamlanmış olacak.

Toplam uzunluğu 263 kilometre olan kar ve buz zeminli parkurda koşulacak rallinin servis alanı Sarıkamış Ayyıldız Anıtı önünde oluşturulurken, ralli merkezi de Sarıkamış Kayı Resort Otel olacak.

1 Mart Pazar günü Saat 08:30’da başlayacak olan rallinin ikinci gününde Soğuksu, Köşk, Şehitler etaplarında mücadele edecek olan ekipler, sezonun ilk yarışını saat 13:00'de Kayı Resort Otel önündeki finiş podyumunda noktalayacaklar.

Sonraki haber
2020 Ulusal Yarış Takvimi Açıklandı

Önceki haber

2020 Ulusal Yarış Takvimi Açıklandı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Ralli
Editör TOSFED

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, Vettel ve Alonso seçeneklerini reddediyor

1s
2
IndyCar

Honda, Alonso-Andretti anlaşmasını veto etti!

3
WRC

Tanak: "Hyundai i20'yi tanımaya çalışıyorum"

4
Formula 1

F1, Çin ile Rusya GP'nin yerlerini değiştirebilir

2s
5
Formula 1

Volkswagen, Sonoma'da Mercedes F1'in rekorunu kırmayı hedefliyor

3s

Son Haberler

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası, Sarıkamış Rallisi ile başlıyor
RTO

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası, Sarıkamış Rallisi ile başlıyor

2020 Ulusal Yarış Takvimi Açıklandı
Misc

2020 Ulusal Yarış Takvimi Açıklandı

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası taslak takvimi açıklandı
RTO

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası taslak takvimi açıklandı

Kocaeli Rallisi: Bostancı kazandı, Castrol Ford Team şampiyonlukları garantiledi!
RTO

Kocaeli Rallisi: Bostancı kazandı, Castrol Ford Team şampiyonlukları garantiledi!

Kocaeli Rallisi: İlk günün ardından lider Murat Bostancı!
RTO

Kocaeli Rallisi: İlk günün ardından lider Murat Bostancı!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.