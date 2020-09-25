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Ralli / Yarış raporu

Türkiye Ralli Şampiyonası Marmaris’te Başladı

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Türkiye Ralli Şampiyonası Marmaris’te Başladı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Kemal Şengül, Editör

2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5. yarışı olan Türkiye Rallisi, aynı zamanda 37 ekibin katılımıyla 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk iki yarışına da ev sahipliği yaptı.

Zorlu rallide, Adus Motorsport adına Red Bull desteğinde Citroen C3 R5 ile yarışan Yağız Avcı-Onur Vatansever ekibi her iki yarışta da ilk sırada yer alarak şampiyonaya hızlı bir giriş yapmış oldu.

Toksport WRT takımı adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz her iki yarışı da ikinci olarak tamamlarken, üçüncülükleri de Skoda Fabia R5 ile yarışan BC Vision Motorsport ekibi Burak Çukurova-Burak Akçay elde etti. Bu yıl kurulan Adus Motorsport da her iki yarışı takımlar birincisi olarak tamamladı ve takımlar şampiyonasında önemli bir avantaj elde etti.

Ulusal klasmanda sınıflarda da büyük çekişme yaşandı. Ford Fiesta R2T ile yarışan Castrol Ford Team Türkiye‘den Emre Hasbay-Candaş Uzun ekibi Şampiyonanın her iki yarışında da Sınıf 4, İki Çeker ve Genç Sürücüler klasmanlarında zafere ulaşırken, her iki yarışın Sınıf 5 birincisi Renault Clio RS Rally 5 ile Toksport WRT adına yarışan Yiğit Timur-Ufuk Uluocak ekibi oldu. Sınıf N’de ilk yarışın galibi Adus Motorsport adına Mitsubishi Lancer EVO IX ile yarışan Dağhan Ünlüdoğan-Aras Dinçer, ikinci yarışın galibi ise GP Garage My Team adına Mitsubishi Lancer EVO IX ile yarışan Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi oldu. Mert Gür-Ege Can Ünlü Ford Fiesta ST ile ilk günü Sınıf 3 birincisi olarak tamamlarken, Ünlü aynı zamanda en genç co-pilot ödülünün sahibi oldu.

35 yaş üzeri klasik otomobillerin yer aldığı historic ralli klasmanında ise Murat 131 ile Gerçek-Bahar Sunman çifti yarışı ilk sırada tamamlarken, Audi Quattro ile Demir Berberoğlu-Okan Karaçam ikinci ve BMW 2002 Ti ile Haydar Güçlü-Murat Yıldırım ekibi de üçüncü sırada yer aldılar. İkinci yarışta Haydar Güçlü-Murat Yıldırım birinciliğe uzanan ekip olurken, Demir Berberoğlu-Okan Karaçam ikinci ve Murat 131 ile Özgür Yörük-Mehmet Serkan Şahiner üçüncü sırada yer aldılar.

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