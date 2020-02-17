Türkiye Ralli Şampiyonası, karlar üzerinde başlıyor

Eksi36 Spor Kulübü tarafından Kars Valiliği himayesinde, Sarıkamış Kayı Resort Otel sponsorluğunda düzenlenecek olan organizasyon, 29 Şubat-01 Mart 2020 tarihlerinde Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilecek.

29 Şubat Cumartesi günü saat 11:15’te Kars Valiliği önündeki start seremonisi ile başlayacak olan yarışta, Soğuksu, Köşk ve Şehitler özel etapları geçildikten sonra saat 16:00’da Sarıkamış Kayak Merkezi‘nde yer alan Kristal Seyirci özel etabıyla ilk gün tamamlanmış olacak. Toplam uzunluğu 263 km. olan kar ve buz zeminli parkurda koşulacak rallinin servis alanı Sarıkamış Ayyıldız Anıtı önünde oluşturulurken, ralli merkezi de Sarıkamış Kayı Resort Otel olacak.

01 Mart Pazar günü Saat 08:30’da başlayacak olan rallinin ikinci gününde Soğuksu, Köşk, Şehitler etaplarında mücadele edecek olan ekipler, sezonun ilk yarışını saat 13:00’de Kayı Resort Otel önündeki finiş podyumunda noktalayacaklar.

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi için tıklayınız.

Slider Liste Sarıkamış Rallisi tanıtım 1 / 14 Fotoğraf: TOSFED Öncü Araç: TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Mitsubishi Lancer EVOIX 2 / 14 Fotoğraf: TOSFED Öncü Araç: TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Mitsubishi Lancer EVOIX 3 / 14 Fotoğraf: TOSFED Öncü Araç: TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Mitsubishi Lancer EVOIX 4 / 14 Fotoğraf: TOSFED Öncü Araç: TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Mitsubishi Lancer EVOIX 5 / 14 Fotoğraf: TOSFED Öncü Araç: TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Mitsubishi Lancer EVOIX 6 / 14 Fotoğraf: TOSFED Uğur Soylu, Kerim Tar, Mitsubishi Lancer EVOIX 7 / 14 Fotoğraf: TOSFED TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı 8 / 14 Fotoğraf: TOSFED Podyum 9 / 14 Fotoğraf: TOSFED Hakkı Ağaoğlu, Erkan Güleren, Peugeot 208 R5, GP Garage My Team 10 / 14 Fotoğraf: TOSFED Hakkı Ağaoğlu, Erkan Güleren, Peugeot 208 R5, GP Garage My Team 11 / 14 Fotoğraf: TOSFED Ersin Yücesan, Doğukan Topkaya, Mitsubishi Lancer EVOIX 12 / 14 Fotoğraf: TOSFED Buğra Can Kılıç, Ali Emre Yılmaz, Fiat Egea, Fiat Motorsporları Türkiye 13 / 14 Fotoğraf: TOSFED 2019 Sarıkamış Rallisi start 14 / 14 Fotoğraf: TOSFED

Alakalı video