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Ralli / Sarıkamış Rallisi / Son dakika

Türkiye Ralli Şampiyonası, karlar üzerinde başlıyor

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Türkiye Ralli Şampiyonası, karlar üzerinde başlıyor
Ekleyen:
17 Şub 2020 10:55

2020 Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye’nin ilk kış yarışı olan Sarıkamış Rallisi ile başlıyor.

Eksi36 Spor Kulübü tarafından Kars Valiliği himayesinde, Sarıkamış Kayı Resort Otel sponsorluğunda düzenlenecek olan organizasyon, 29 Şubat-01 Mart 2020 tarihlerinde Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilecek.

29 Şubat Cumartesi günü saat 11:15’te Kars Valiliği önündeki start seremonisi ile başlayacak olan yarışta, Soğuksu, Köşk ve Şehitler özel etapları geçildikten sonra saat 16:00’da Sarıkamış Kayak Merkezi‘nde yer alan Kristal Seyirci özel etabıyla ilk gün tamamlanmış olacak. Toplam uzunluğu 263 km. olan kar ve buz zeminli parkurda koşulacak rallinin servis alanı Sarıkamış Ayyıldız Anıtı önünde oluşturulurken, ralli merkezi de Sarıkamış Kayı Resort Otel olacak.

01 Mart Pazar günü Saat 08:30’da başlayacak olan rallinin ikinci gününde Soğuksu, Köşk, Şehitler etaplarında mücadele edecek olan ekipler, sezonun ilk yarışını saat 13:00’de Kayı Resort Otel önündeki finiş podyumunda noktalayacaklar.

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi için tıklayınız.

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Sarıkamış Rallisi tanıtım

Sarıkamış Rallisi tanıtım
1/14

Fotoğraf: TOSFED

Öncü Araç: TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Mitsubishi Lancer EVOIX

Öncü Araç: TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Mitsubishi Lancer EVOIX
2/14

Fotoğraf: TOSFED

Öncü Araç: TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Mitsubishi Lancer EVOIX

Öncü Araç: TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Mitsubishi Lancer EVOIX
3/14

Fotoğraf: TOSFED

Öncü Araç: TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Mitsubishi Lancer EVOIX

Öncü Araç: TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Mitsubishi Lancer EVOIX
4/14

Fotoğraf: TOSFED

Öncü Araç: TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Mitsubishi Lancer EVOIX

Öncü Araç: TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Mitsubishi Lancer EVOIX
5/14

Fotoğraf: TOSFED

Öncü Araç: TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Mitsubishi Lancer EVOIX

Öncü Araç: TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Mitsubishi Lancer EVOIX
6/14

Fotoğraf: TOSFED

Uğur Soylu, Kerim Tar, Mitsubishi Lancer EVOIX

Uğur Soylu, Kerim Tar, Mitsubishi Lancer EVOIX
7/14

Fotoğraf: TOSFED

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı
8/14

Fotoğraf: TOSFED

Podyum

Podyum
9/14

Fotoğraf: TOSFED

Hakkı Ağaoğlu, Erkan Güleren, Peugeot 208 R5, GP Garage My Team

Hakkı Ağaoğlu, Erkan Güleren, Peugeot 208 R5, GP Garage My Team
10/14

Fotoğraf: TOSFED

Hakkı Ağaoğlu, Erkan Güleren, Peugeot 208 R5, GP Garage My Team

Hakkı Ağaoğlu, Erkan Güleren, Peugeot 208 R5, GP Garage My Team
11/14

Fotoğraf: TOSFED

Ersin Yücesan, Doğukan Topkaya, Mitsubishi Lancer EVOIX

Ersin Yücesan, Doğukan Topkaya, Mitsubishi Lancer EVOIX
12/14

Fotoğraf: TOSFED

Buğra Can Kılıç, Ali Emre Yılmaz, Fiat Egea, Fiat Motorsporları Türkiye

Buğra Can Kılıç, Ali Emre Yılmaz, Fiat Egea, Fiat Motorsporları Türkiye
13/14

Fotoğraf: TOSFED

2019 Sarıkamış Rallisi start

2019 Sarıkamış Rallisi start
14/14

Fotoğraf: TOSFED

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Bu Haber Hakkında

Seri Ralli
Etkinlik Sarıkamış Rallisi
Editör TOSFED

Ralli Sıradaki seans

Sarıkamış Rallisi

Sarıkamış Rallisi

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