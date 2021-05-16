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Ralli Haberler

Türk sporcular, Bulgaristan Rallisi'nden başarıyla dönüyorlar

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Türk sporcularımız, 2021 FIA Avrupa Ralli Kupası’nın ikinci ayağı olan Bulgaristan Rallisi'nden başarılı sonuçlarla ayrıldılar.

Türk sporcular, Bulgaristan Rallisi'nden başarıyla dönüyorlar

Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan ve Türkiye’den toplam 36 ekip mücadele ettiği rallide Evofone Rally Team adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Uğur Soylu-Aras Dinçer FIA ERT klasmanı ikinciliğini elde etti.

İki gün süren zorlu rallide Castrol Ford Team Türkiye adına Ford Fiesta Rally4 ile yarışan Ali Türkkan-Onur Vatansever ekibi ERT dördüncüsü ve genç pilotlar birincisi olmayı başardı. Red Bull sporcusu Türkkan, Evofone ESOK Rally ‘nin ardından ikinci kez ERT genç pilotlar birinciliğini kazanarak değerli puanlar kazandı.

GP Garage My Team adına Hyundai i20 R5 ile yarışan Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi ERT beşincisi olarak finiş podyumunda çıkarken, aynı takımdan Erkan Güral-Burak Koçoğlu ilk gün yaşadıkları mekanik problem nedeniyle ralliyi tamamlayamadı. Bir diğer Türk ekip Evofone Rally Team’den Buğra Can Kılıç-Ali Emre Yılmaz ise Mitsubishi Lancer EVO IX ile ERT klasmanı 13.sü olarak finiş gördü.

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Bodrum Rallisi, 27 yıl aradan sonra dönüyor

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Seri Ralli , TÜRK SPORCULAR
Editör TOSFED

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