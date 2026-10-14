Türkiye Ralli Şampiyonası 2026 Kocaeli Rallisi
Türkiye Ralli Şampiyonası heyecanı Körfez'de devam ediyor!
Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası 6. ayağı olan 43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, 16-18 Ekim tarihleri arasında Körfez'de gerçekleştirilecek.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 14 Eki 2026 14:00
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından düzenlenen 43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, 42 otomobil ve 84 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne olacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, Otokar, Remed Assistance, Salados, Fora, Auto Club, Power App, Telsan ve Auto Karasu katkılarıyla düzenlenen organizasyon, 16 Ekim Cuma günü saat 18.30’da Kocaeli Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak. Ekipler start sonrası saat 19.30’dan itibaren TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde oluşturulan Otokar seyirci özel etabında mücadele edecekler.
Ekipler üç gün boyunca toplam uzunluğu 111 kilometre olan 9 özel etapta mücadele edeceği organizasyonun servis alanı ise TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde olacak. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen organizasyon, 18 Ekim Pazar günü saat 16.20’den itibaren Kocaeli Milli İrade Meydanı’ndaki finiş podyumunda son bulacak.
Kocaeli Rallisi öncesinde Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz 104 puanla liderliğini sürdürürken, Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası’nda da Ömer Güneş 77 puanla ilk sırada yer alıyor.
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Eskişehir Rallisi’nde zafer Uğur Soylu-Mehmet Akif Yalçın’ın
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Audi’den Wolff’a yanıt: "Sanırım araçlarından birinin önündeydik"
Formula 1
Formula 1
Singapur GP
51 dk
Audi’den Wolff’a yanıt: "Sanırım araçlarından birinin önündeydik"
Horner, Red Bull’un kendi motoruyla kazandığı zafer hakkında: "Tarihi bir andı”
Formula 1
Formula 1
Singapur GP
1 s
Horner, Red Bull’un kendi motoruyla kazandığı zafer hakkında: "Tarihi bir andı”
Coulthard: "McLaren’dekiler Brown ve Stella’yı hiç bu kadar öfkeli görmemiş"
Formula 1
Formula 1
Singapur GP
2 s
Coulthard: "McLaren’dekiler Brown ve Stella’yı hiç bu kadar öfkeli görmemiş"
Son Haberler
Türkiye Ralli Şampiyonası heyecanı Körfez'de devam ediyor!
Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
2026 Kocaeli Rallisi
6 dk
Türkiye Ralli Şampiyonası heyecanı Körfez'de devam ediyor!
Audi’den Wolff’a yanıt: "Sanırım araçlarından birinin önündeydik"
Formula 1
F1 Formula 1
Singapur GP
51 dk
Audi’den Wolff’a yanıt: "Sanırım araçlarından birinin önündeydik"
Horner, Red Bull’un kendi motoruyla kazandığı zafer hakkında: "Tarihi bir andı”
Formula 1
F1 Formula 1
Singapur GP
1 s
Horner, Red Bull’un kendi motoruyla kazandığı zafer hakkında: "Tarihi bir andı”
Coulthard: "McLaren’dekiler Brown ve Stella’yı hiç bu kadar öfkeli görmemiş"
Formula 1
F1 Formula 1
Singapur GP
2 s
Coulthard: "McLaren’dekiler Brown ve Stella’yı hiç bu kadar öfkeli görmemiş"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol