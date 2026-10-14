Türkiye Ralli Şampiyonası 2026 Kocaeli Rallisi

Türkiye Ralli Şampiyonası heyecanı Körfez'de devam ediyor!

Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası 6. ayağı olan 43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, 16-18 Ekim tarihleri arasında Körfez'de gerçekleştirilecek.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 14 Eki 2026 14:00

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından düzenlenen 43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, 42 otomobil ve 84 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, Otokar, Remed Assistance, Salados, Fora, Auto Club, Power App, Telsan ve Auto Karasu katkılarıyla düzenlenen organizasyon, 16 Ekim Cuma günü saat 18.30’da Kocaeli Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak. Ekipler start sonrası saat 19.30’dan itibaren TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde oluşturulan Otokar seyirci özel etabında mücadele edecekler.

Ekipler üç gün boyunca toplam uzunluğu 111 kilometre olan 9 özel etapta mücadele edeceği organizasyonun servis alanı ise TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde olacak. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen organizasyon, 18 Ekim Pazar günü saat 16.20’den itibaren Kocaeli Milli İrade Meydanı’ndaki finiş podyumunda son bulacak.

Kocaeli Rallisi öncesinde Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz 104 puanla liderliğini sürdürürken, Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası’nda da Ömer Güneş 77 puanla ilk sırada yer alıyor.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Eskişehir Rallisi’nde zafer Uğur Soylu-Mehmet Akif Yalçın’ın

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Audi’den Wolff’a yanıt: "Sanırım araçlarından birinin önündeydik"



Formula 1



Formula 1



Singapur GP



51 dk



Audi’den Wolff’a yanıt: "Sanırım araçlarından birinin önündeydik"





Horner, Red Bull’un kendi motoruyla kazandığı zafer hakkında: "Tarihi bir andı”



Formula 1



Formula 1



Singapur GP



1 s



Horner, Red Bull’un kendi motoruyla kazandığı zafer hakkında: "Tarihi bir andı”





Coulthard: "McLaren’dekiler Brown ve Stella’yı hiç bu kadar öfkeli görmemiş"



Formula 1



Formula 1



Singapur GP



2 s



Coulthard: "McLaren’dekiler Brown ve Stella’yı hiç bu kadar öfkeli görmemiş"

Son Haberler





Türkiye Ralli Şampiyonası heyecanı Körfez'de devam ediyor!



Türkiye Ralli Şampiyonası



TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası



2026 Kocaeli Rallisi



6 dk



Türkiye Ralli Şampiyonası heyecanı Körfez'de devam ediyor!





Audi’den Wolff’a yanıt: "Sanırım araçlarından birinin önündeydik"



Formula 1



F1 Formula 1



Singapur GP



51 dk



Audi’den Wolff’a yanıt: "Sanırım araçlarından birinin önündeydik"





Horner, Red Bull’un kendi motoruyla kazandığı zafer hakkında: "Tarihi bir andı”



Formula 1



F1 Formula 1



Singapur GP



1 s



Horner, Red Bull’un kendi motoruyla kazandığı zafer hakkında: "Tarihi bir andı”





Coulthard: "McLaren’dekiler Brown ve Stella’yı hiç bu kadar öfkeli görmemiş"



Formula 1



F1 Formula 1



Singapur GP



2 s



Coulthard: "McLaren’dekiler Brown ve Stella’yı hiç bu kadar öfkeli görmemiş"

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol