Türkiye Ralli Şampiyonası 2026 Kocaeli Rallisi

Kocaeli Rallisi'nde zafer Uğur Soylu-Soner Tamer ekibinin

Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası 6. ayağı Kocaeli Büyükşehir Rallisi’ni, GP Garage My Team’den Uğur Soylu-Soner Tamer ekibi kazandı.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 19 Eki 2026 10:11

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Start alan 40 ekipten 29 ekibin tamamlayabildiği zorlu mücadeleyi, Castrol Ford Team Türkiye’den Can Alakoç-Bilge Ayan ekibi ikinci sırada tamamlarken, podyumun üçüncülük basamağında GP Garage My Team’den Eytan Halfon-Gürkal Menderes yer aldı. Skoda Fabia Rally2 ile yarışan Soylu, Eskişehir Rallisi’nin ardından Kocaeli’de de kazanarak şampiyona liderliğine yükseldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, Otokar, Remed Assistance, Salados, Fora, AutoClub, Power App, Telsan ve Auto Karasu katkılarıyla düzenlenen organizasyon, iki gün boyunca yağışlı havanın etkisiyle oldukça ağırlaşan 9 özel etapta büyük mücadelelere sahne oldu.

Kocaeli’ye şampiyona lideri olarak gelen Team Petrol Ofisi ekibi Kerem Kazaz-Ross Whittock, ilk 3 etap sonunda lider sürdürdüğü rallide 4. özel etapta yaşadığı alternatör kayışı problemi ile günün son etabının startında yarış dışı kaldı.

İkinci gün super ralli yaparak yarışa dönen ekip, tüm etapları kazanırken avantaj etabı birinciliği ile şampiyonaya değerli puanlar taşımış oldu.

Rallinin Sınıf 2 birinciliğini Uğur Soylu-Soner Tamer, takımlar birinciliğini de GP Garage My Team kazandı. Rallinin İki Çeker ve Sınıf 4 birincisi Osman Ceylan-Batuhan Doğan ekibi olurken, Sınıf 3 ve genç pilotlarda zafer Castrol Ford Team Türkiye’den Can Alakoç-Bilge Ayan ekibinin oldu.

Alakoç-Ayan ekibi ayrıca Remed Assistance özel ödülünü de kazandı. Sınıf 5’te Uğur Kaban-Mert Kaya, Kadın pilotlarda Sevgi Aktürk-Begüm Uludağ birincilikleri paylaşan sporcular oldular.

Organizasyonun Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası klasmanında genel klasman ve Kategori 3 birinciliğini Ömer Güneş-Ege Can Ünlü ikilisi kazandı. Tuncer-Asena Sancaklı çiftinin genel klasman ikincisi olduğu kupanın üçüncüsü ve Kategori 2 birincisi ise Baran Demirkan-Tarık Doğançay oldu.

Kategori 4’te Orçun Nural-Süleyman Terzioğlu ve Kategori 1’de ise Berat Yıldırım-Onur Sırımoğlu birinciliğe uzandı. Kupanın kadın pilotlar birincisi Mesut Şafak Doğan ile yarışan Candan Erim, kadın co-pilotlar birincisi ise Asena Sancaklı oldu.

Rallide sezon, İstanbul Otomobil Spor Kulübü tarafından 13-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Orhan Yüce 46. İstanbul Rallisi ile sona erecek.

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- Motorsport.com Ekibi

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