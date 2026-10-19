Türkiye Ralli Şampiyonası 2026 Kocaeli Rallisi
Kocaeli Rallisi'nde zafer Uğur Soylu-Soner Tamer ekibinin
Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası 6. ayağı Kocaeli Büyükşehir Rallisi’ni, GP Garage My Team’den Uğur Soylu-Soner Tamer ekibi kazandı.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 19 Eki 2026 10:11
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Start alan 40 ekipten 29 ekibin tamamlayabildiği zorlu mücadeleyi, Castrol Ford Team Türkiye’den Can Alakoç-Bilge Ayan ekibi ikinci sırada tamamlarken, podyumun üçüncülük basamağında GP Garage My Team’den Eytan Halfon-Gürkal Menderes yer aldı. Skoda Fabia Rally2 ile yarışan Soylu, Eskişehir Rallisi’nin ardından Kocaeli’de de kazanarak şampiyona liderliğine yükseldi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, Otokar, Remed Assistance, Salados, Fora, AutoClub, Power App, Telsan ve Auto Karasu katkılarıyla düzenlenen organizasyon, iki gün boyunca yağışlı havanın etkisiyle oldukça ağırlaşan 9 özel etapta büyük mücadelelere sahne oldu.
Kocaeli’ye şampiyona lideri olarak gelen Team Petrol Ofisi ekibi Kerem Kazaz-Ross Whittock, ilk 3 etap sonunda lider sürdürdüğü rallide 4. özel etapta yaşadığı alternatör kayışı problemi ile günün son etabının startında yarış dışı kaldı.
İkinci gün super ralli yaparak yarışa dönen ekip, tüm etapları kazanırken avantaj etabı birinciliği ile şampiyonaya değerli puanlar taşımış oldu.
Rallinin Sınıf 2 birinciliğini Uğur Soylu-Soner Tamer, takımlar birinciliğini de GP Garage My Team kazandı. Rallinin İki Çeker ve Sınıf 4 birincisi Osman Ceylan-Batuhan Doğan ekibi olurken, Sınıf 3 ve genç pilotlarda zafer Castrol Ford Team Türkiye’den Can Alakoç-Bilge Ayan ekibinin oldu.
Alakoç-Ayan ekibi ayrıca Remed Assistance özel ödülünü de kazandı. Sınıf 5’te Uğur Kaban-Mert Kaya, Kadın pilotlarda Sevgi Aktürk-Begüm Uludağ birincilikleri paylaşan sporcular oldular.
Organizasyonun Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası klasmanında genel klasman ve Kategori 3 birinciliğini Ömer Güneş-Ege Can Ünlü ikilisi kazandı. Tuncer-Asena Sancaklı çiftinin genel klasman ikincisi olduğu kupanın üçüncüsü ve Kategori 2 birincisi ise Baran Demirkan-Tarık Doğançay oldu.
Kategori 4’te Orçun Nural-Süleyman Terzioğlu ve Kategori 1’de ise Berat Yıldırım-Onur Sırımoğlu birinciliğe uzandı. Kupanın kadın pilotlar birincisi Mesut Şafak Doğan ile yarışan Candan Erim, kadın co-pilotlar birincisi ise Asena Sancaklı oldu.
Rallide sezon, İstanbul Otomobil Spor Kulübü tarafından 13-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Orhan Yüce 46. İstanbul Rallisi ile sona erecek.
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Türkiye Ralli Şampiyonası heyecanı Körfez'de devam ediyor!
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Ferrari, ABD GP için özel tulum tasarımını tanıttı
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
57 dk
Ferrari, ABD GP için özel tulum tasarımını tanıttı
Quartararo’nun Honda'daki takım arkadaşı kim olacak?
MotoGP
MotoGP
Avustralya GP
2 s
Quartararo’nun Honda'daki takım arkadaşı kim olacak?
Wolff, Antonelli’nin şampiyonluk ihtimali hakkında: "Yapay zekâya sorsanız ‘yüzde 100’ der”
Formula 1
Formula 1
Singapur GP
20 s
Wolff, Antonelli’nin şampiyonluk ihtimali hakkında: "Yapay zekâya sorsanız ‘yüzde 100’ der”
Son Haberler
Horner'dan ilginç iddia: "Bana Mercedes takım patronluğu teklif edildi"
Formula 1
F1 Formula 1 17 dk
Horner'dan ilginç iddia: "Bana Mercedes takım patronluğu teklif edildi"
Kocaeli Rallisi'nde zafer Uğur Soylu-Soner Tamer ekibinin
Türkiye Ralli Şampiyonası
TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
2026 Kocaeli Rallisi
33 dk
Kocaeli Rallisi'nde zafer Uğur Soylu-Soner Tamer ekibinin
Ferrari, ABD GP için özel tulum tasarımını tanıttı
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
57 dk
Ferrari, ABD GP için özel tulum tasarımını tanıttı
McLaren: "Sezonun son güncellemeleri, 2027 aracı için test olacak"
Formula 1
F1 Formula 1 1 s
McLaren: "Sezonun son güncellemeleri, 2027 aracı için test olacak"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol