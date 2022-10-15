Ege Rallisi'nde ilk günün lideri Avcıoğlu

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Royal Teos Thermal Resort Clinic & Spa önünde seyirci ve medya mensuplarının yoğun katılım gösterdiği start seremonisinde, Prince Group Yönetim Kurulu Üyesi Semih Salnur, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Kılıç, HBM Williams Genel Müdürü Altuğ Mangaloğlu da araçlara start verdi.

EOSK tarafından organize edilen rallide 62 araç ve 124 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olan ilk gün toplamda 54,68 km’lik özel etap, ikişer kez geçti. İlk günün sonuçlarında TOKSPOR WRT takımından Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz rallinin ilk gününü lider tamamlarken BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay ikinci ve Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Burak Erdener ise üçüncü sırada yer aldı. İki Çeker klasmanında Fatih Kara - Bilge Ayan günün lideri oldu. Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya -Kerim Tar ikili Türkiye Historic Ralli Şampiyonası’nda günü lider bitirirken, Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası‘nda Hakan Gürel - Çağatay Kolaylı lider bitirdi.

Ralli’nin 2. ve son günü 16 Ekim Pazar sabahı 09.00’da direksiyon başına geçecek olan ekipler; Çatalca ve Gödence mevkiinin içinde olduğu ve ikişer kez geçecekleri Berkem Motors ve Royal Teos etaplarında ter dökecekler. Saat 16.00’da Sığacık'ta yer alan Teos Marina'daki finiş podyumunda son bulacak 2022 Royal Teos Ege Rallisi’nin ödül töreninde Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Oğuz Gürman Ralli Kupası ödülleri sahiplerine kavuşacak.