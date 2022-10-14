Ege Rallisi’nde Castrol Ford Team Türkiye ile heyecan İzmir’e taşınıyor!

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Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan Ege Rallisi, bu hafta sonu motorsporları tutkunlarını İzmir’de bir araya getiriyor. 116 km’si özel etap olmak üzere toplam 283 km uzunluğunda, asfalt zeminde gerçekleşecek yarışta, Castrol Ford Team Türkiye ekibi liderlik için mücadele edecek. Bu yıl 31’incisi düzenlenen Ege Rallisi’nin startı 15 Ekim Cumartesi saat 11.00’de Seferihisar Royal Teos Termal Otel önünden verilecek. Pilotlar, yarışın ilk gününde 4 özel etabı geçecek. Yarışın ikinci günü ise 16 Ekim Pazar saat 09:00’da başlayıp, 4 etap geçildikten sonra 16:30’da finiş podyumunda son bulacak.

Castrol Ford Team Türkiye’de hedef, 25’inci sezonda 15’inci şampiyonluk!

Türk ralli sporunda genç yıldızları desteklemek için geçtiğimiz yıl pilot kadrosunu büyük oranda yenileyerek daha da gençleşen ve 22 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, 25’inci sezonunda 15’inci şampiyonluğu hedefliyor. Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 20’nin üzerinde otomobil yarıştıran Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl 2022 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Ralli Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Co-Pilotlar Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu ve 2022 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu için mücadele ediyor.

Türkiye Gençler Şampiyonası’nın ilk 3’ü Castrol Ford Team Türkiye’den

Bu yıla başarılı bir başlangıç yapan Castrol Ford Team Türkiye’nin genç ve gelecek vadeden pilotları Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonası’nın ilk üç sırasını kapatmış durumda. 1’inci sırada 4 çeker Ford Fiesta R5 ile Ali Türkkan, 2’nci sırada Ford Fiesta Rally4 ile Efehan Yazıcı ve 3’üncü sırada Ford Fiesta R2T ile Can Sarıhan bulunuyor.

Castrol Ford Team Türkiye aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Markalar Şampiyonası liderliğinde ilk sırada yer alıyor.

Genç pilotlar, başarıdan başarıya koşuyor

Son yarışta şanssızlık yaşayan şampiyona 3’üncüsü 1999 doğumlu Ali Türkkan-Burak Erdener, bu yarışta da iddialarını göstererek puan sıralamasında yükselmeyi hedefliyor. Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonası’nın 2’nci sırasında yer alan 1999 doğumlu Efehan Yazıcı, co-pilotu Kutay Ertuğrul ile birlikte daha güçlü aracı Fiesta Rally4 ile iki çeker araçların arasında zirvede kendine yer bulmak istiyor. Bu yıl sezonun başında kaybettiği puanlarla şampiyonada 4’üncü sırada bulunan Ümit Can Özdemir – Batuhan Memişyazıcı ikilisi de kaybettiği puanları geri kazanmayı ve şampiyonluk yarışına yeniden dahil olmayı hedefliyor.

Fiesta Rally Cup’ta liderlik mücadelesi nefes kesecek

Fiesta Rally Cup’ta lider Efe Ünver-Bahadır Gücenmez ikilisi Fiesta Rally3 araçlarıyla İzmir’e lider olarak gelirken Burak Başlık-Bahadır Özcan ekibi de Fiesta Rally4 araçlarıyla onları çok yakından takip ediyor. Burak Başlık, aynı zamanda TRŞ İki Çeker Şampiyonası’nda lider durumda.

Bu sezon iki birinciliği bulunan ve puan savaşında 3’üncü durumda olan Serhan Türkkan-Koray Akgün ikilisi de zirvenin en güçlü adaylarından. Sezonun ilk rallisini kazanan, sonraki yarışta da 3. olan Erol Akbaş-Egemen Dural ekibi, sonrasında şanssız geçen iki yarışın ardından 4’üncülüğe kadar geriledi. Akbaş, Ege Rallisi etaplarında yeniden zirve mücadelesine ortak olmak istiyor.

TOSFED Ralli Kupası’nı da Fiesta Rally Cup pilotları domine ediyor

Türkiye Ralli Şampiyonası yarışlarının içerisinde ralli sporunun duayen isimlerinden Oğuz Gürsel adına koşulan TOSFED Ralli Kupası’nı da Fiesta Rally Cup pilotları domine ediyor. Kupanın genel klasmanın ilk 2 basamağında Fiesta Rally Cup pilotları bulunuyor. Fiesta R2 ile yarışan Hakan Gürel-Çağatay Kolaylı kupanın lideriyken Fiesta Rally3 ile yarışan Levent Şapçılar-Deniz Gümüş ikilisi kupada ikinci sırada.

Genç pilotlar, Murat Bostancı ve Serdar Bostancı’ya emanet

Castrol Ford Team Türkiye'nin şampiyon pilotu Murat Bostancı, bu sene pilot koltuğundan pilot koçluğuna geçti ve uzun yıllar Türkiye ve Avrupa’da elde ettiği deneyimleri, takımın genç pilotlarına aktararak onlarla yakın bir çalışma yürütüyor.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda kalan yarışlar takvimi:

15-16 Ekim Ege Rallisi (Asfalt)

12-13 Kasım İstanbul Rallisi (Toprak)