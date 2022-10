Ege Rallisi: Orhan Avcıoğlu ve Burçin Korkmaz 5'te 5 yaptı, 2022 şampiyonu oldu!

Haberi dinle

Skoda Fabia R5 ile bu sezon gerçekleşen 5 ralliyi de kazanan Avcıoğlu-Korkmaz ekibi, Ege zaferi ile bir yarış kala Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonluğu’nu da matematiksel olarak garantilemiş oldu.

BC Vision Motorsport’tan Burak Çukurova-Burak Akçay ekibinin ikinci sırada tamamladığı rallide, podyumun üçüncülük basamağında Castrol Ford Team Türkiye’den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ekibi yer aldı. İzmir Seferihisar’da iki gün boyunca büyük çekişmeye sahne olan rallide, Sınıf 4 ve iki çeker klasmanında GP Garage My Team’den Buğra Can Kılıç-Yusuf Çalık, Sınıf N’de aynı takımdan Sinan Soylu-Ali Tuğrul Kaya, Sınıf 3’te Castrol Ford Team Türkiye’den Serhan Türkkan-Koray Akgün ve Sınıf 5’te de Clio Trophy Turkey adına yarışan Tuncer-Asena Sancaklı çifti birinciliğe uzanan ekipler oldular. Rallinin markalar birincisi Castrol Ford Team Türkiye ve takımlar birincisi Toksport WRT olurken, genç pilotlar birinciliğini Castrol Ford Team Türkiye’den Efehan Yazıcı, kadın co-pilotlar birinciliğini de Asena Sancaklı elde etti.

Kısa adı EOSK olan Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ve Royal Teos Thermal Resort Clinic & Spa sponsorluğunda düzenlenen Royal Teos 31. Ege Rallisi, klasik ralli otomobillerinin mücadele ettiği historic ralli klasmanına da puan verdi. Parkur Racing’den Üstün Üstünkaya-Kerim Tar 1976 model Ford Escort MK2 ile bir kez daha historic genel klasman ve Kategori 2 birinciliğini kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde ettiler. Peugeot 205 GTI ile Tan-Selda Çağlayan çifti genel klasman ikinciliği ve Kategori 1 birinciliğini kazanırken, Murat 124 ile yarışan Onur Çelikyay-Serdar Canbek, egeden historic klasmanı üçüncüsü olarak ayrıldılar.

62 otomobil ve 124 sporcunun katıldığı Royal Teos 31. Ege Rallisi’nde Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası klasmanında, sezon başından beri liderliğini koruyan Castrol Ford Team Türkiye pilotları Hakan Gürel-Çağatay Kolaylı İzmir’den de genel klasman ve Kategori 2 birincisi olarak ayrılarak kupaya bir adım daha yaklaşmış oldu. Aynı takımdan Levent Şapçılar-Deniz Gümüş’ün ikinciliği ve Kategori 4 birinciliğini kazandığı kupanın üçüncüsü ise GP Garage My Team’den Erhan Akbaş-Ersen Yıldız oldu. Kategori 3’te 2019 sezonunda TOSFED Yıldızını Arıyor projesini kazanarak kartingden ralliye geçen Akın Can Kiper-Efe Eryalaz, Kategori 1’de de Clio Trophy Turkey adına yarışan Evren Olcay-Yener Kaya Teos Marina’daki finiş podyumuna ilk sırada ulaşan ekipler oldular.

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası, 12-13 Kasım tarihlerinde İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenecek olan 42. İstanbul Rallisi ile sona erecek.