Castrol Ford Team Türkiye, Kocaeli Rallisi’nde genç pilotları ile başarı peşinde koşacak!

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Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası’nın dördüncü ayağı olan Kocaeli Rallisi, bu yıl 16-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 131 km’si özel etap olmak üzere toplam 404 km uzunluğundaki Kocaeli Rallisi’nde, Castrol Ford Team Türkiye, genç pilotları ile tam kadro mücadele edecek.

16 Eylül Cuma günü saat 17.00’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önünde düzenlenecek seremonik start ile başlayacak yarışın ilk günü 17 Eylül Cumartesi saat 09.00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde yer alan Servis Çıkışı’ndan başlayacak. İlk günkü mücadele 6 özel etabın tamamlanmasının ardından 18.23’te son bulacak. İkinci gün ise pilotlar saat 10.00’da başlayacak mücadelede, 3 özel etabı geçerek 18 Eylül Pazar günü, saat 15.00’te yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’ndeki finiş podyumuna varmak için yarışacaklar.

Ford markası performansı, sağlamlığı ve ralli sporundaki köklü geçmişi ile bu yarışta da kayıt listesinde en çok tercih edilen otomobil markası olurken, Ford Otosan’ın Gölcük ve Yeniköy fabrikalarına da ev sahipliği yapan Kocaeli’de 39. kez düzenlenen ralli, Castrol Ford Team Türkiye için de ayrı bir öneme sahip. Castrol Ford Team Türkiye’nin 22 yaş ortalamalı genç kadrosu, şampiyonayı domine ederken Kocaeli’nin kuzeyindeki toprak zeminli orman yollarında liderlik için mücadele edecekler.

Ayrıca takım pilotları haricinde amatör ve genç pilotlardan oluşan toplamda 20 ekip Castrol Ford Team Türkiye ve Fiesta Rally Cup çatısı altında Kocaeli Rallisi’nde Ford Fiesta’larıyla start alacak.

“Türkiye Gençler Şampiyonası”nın ilk 3’ü Castrol Ford Team Türkiye’den

Bu yıla başarılı bir başlangıç yapan Castrol Ford Team Türkiye’nin genç ve gelecek vadeden pilotları Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonası’nın ilk 3 sırasını kapatmış durumda. 1’inci sırada 4 çeker Ford Fiesta R5 ile Ali Türkkan, 2’nci sırada Ford Fiesta R2T ile Can Sarıhan ve 3’üncü sırada Ford Fiesta Rally4 ile Efehan Yazıcı bulunuyor. Castrol Ford Team Türkiye aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Markalar Şampiyonası liderliğinde yer alıyor.

Genç pilotlar Türkiye Ralli Şampiyonluğunda başarıdan başarıya koşuyor

2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışında şampiyona üçüncülüğüne yerleşen ve ikinci yarışta şampiyona ikinciliğine yükselen Ali Türkkan, Co-pilotu Burak Erdener ile birlikte şu anda Türkiye Ralli Şampiyonası’nda hâlâ şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak Kocaeli Rallisi’ne iddialı başlayacak. Yarış öncesinde toprak zeminde Castrol Ford Team Türkiye'nin şampiyon pilotu ve takımın pilot koçu Murat Bostancı ile yaptığı testlerde aracıyla uyumunu arttıran ve yeni ayarlar deneyen Ali Türkkan, Kocaeli Rallisi’nde temposunu daha da yüksek tutarak zirvede olmayı hedefliyor.

Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonası’nın 3’üncü sırasında yer alan ve geçtiğimiz yıl Kocaeli Rallisi’nde etkileyici etap dereceleriyle dikkat çeken 1999 doğumlu Efehan Yazıcı, Co-pilotu Kutay Ertuğrul ile birlikte bu yıl çok sevdiği Kocaeli Rallisi etaplarında, önceki yıllardan daha güçlü olan aracı Fiesta Rally4 ile iki çeker araçların arasında zirvede kendine yer bulmak istiyor.

Ford Fiesta R2T ile 1998 doğumlu Can Sarıhan, Co-pilotu Sevi Akal ile yarışırken, bu yıl sezonun başında kaybettiği puanlarla Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 4’üncü sırada bulunan Ümitcan Özdemir ve Co-Pilotu Batuhan Memişyazıcı da kaybettiği puanları geri kazanmayı ve şampiyonluk yarışına dahil olmayı hedefliyor.

Fiesta Rally Cup’ta mücadele kızıştı

Castrol Ford Team Türkiye tarafından 2017’den beri yeni formatıyla devam eden ve Ford Fiesta’lar için özel olarak düzenlenen Fiesta Rally Cup, her yaştan deneyimli pilotları ve gelecek vaat eden genç pilotları profesyonel bir ekibin parçası haline getirirken, bu yıl eskisinden de daha heyecanlı konseptiyle dikkat çekiyor. 4 çeker ve 2 çeker olmak üzere iki yeni kategorinin daha eklendiği kupada ilk üç yarış sonunda mücadele daha da kızıştı.

Fiesta Rally Cup’da son iki yarışın galibi Serhan Türkkan-Koray Akgün ikilisi kupada lider durumdayken 4 çeker Fiesta Rally3’lerle yarışan rakiplerinin arasında iki çeker aracıyla sadece 9 puan farkla ikinci sırada bulunan Burak Başlık ise aynı zamanda Ford Fiesta Rally4 ile Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu mücadelesi veriyor. Sezon başından beri istikrarlı ve artan temposuyla dikkat çeken Efe Ünver ise sadece 1 puan farkla kupada 3’üncü sırada yer alıyor.

Sezonun ilk rallisini kazanarak Fiesta Rally Cup liderliğine oturan Erol Akbaş, sonrasında şanssız geçen iki yarışın ardından 4’üncülüğe kadar geriledi. Akbaş, başarılı olduğu Kocaeli Rallisi etaplarında tekrardan zirve mücadelesine ortak olmak istiyor.

Uluslararası sporculara da açık olan Fiesta Rally Cup’a İran’dan katılan ekip Saber Khosravi ve co-pilotu Hamed Majd, R1-ST sınıfında kazandıkları puanlar ile sınıflarının liderliğinde bulunuyorlar.

TOSFED Ralli Kupası’nı da Fiesta Rally Cup pilotları domine ediyor

Türkiye Ralli Şampiyonası yarışlarının içerisinde ralli sporunun duayen isimlerinden Oğuz Gürsel adına koşulan TOSFED Ralli Kupası’nı da Fiesta Rally Cup pilotları domine ediyor. Kupanın genel klasmanın ilk 3 basamağında Fiesta Rally Cup pilotları bulunuyor. Fiesta R2 ile yarışan Hakan Gürel kupanın lideriyken Fiesta Rally3 ile yarışan Levent Şapçılar kupada ikinci sırada ve Şapçılar’ı üçüncü sırada Fiesta R2 ile Erdem İlbaylı takip ediyor.

Castrol Ford Team Türkiye, 25. sezonunda markalar, ralli ve gençler şampiyonluğu yolunda

Türk ralli sporunda genç yıldızları desteklemek için geçtiğimiz yıl pilot kadrosunu büyük oranda yenileyerek daha da gençleşen ve 22 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, 25. sezonunda 15. şampiyonluğu hedefliyor. Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 20’nin üzerinde otomobil yarıştıran Castrol Ford Team Türkiye bu yıl, 2022 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Ralli Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Co-Pilotlar Şampiyonluğu, 2022 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu ve 2022 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu için mücadele ediyor.

2022 Türkiye Ralli Şampiyonası Takvimi:

16-17 Nisan Bodrum Rallisi (Toprak)

28-29 Mayıs Yeşil Bursa Rallisi (Asfalt)

25-26 Haziran Eskişehir Rallisi (Asfalt)

16-18 Eylül Kocaeli Rallisi (Toprak)

15-16 Ekim Ege Rallisi (Asfalt)

12-13 Kasım İstanbul Rallisi (Toprak)