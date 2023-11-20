Prime'a abone ol
Türkiye Ralli Şampiyonası Ege Rallisi
Haberler

Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi’nde Genç Pilotları ile Zirvedeydi

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda sezon sonuna yaklaşırken, İzmir’de gerçekleşen Ege Rallisi büyük heyecana sahne oldu. Castrol Ford Team Türkiye’nin genç ve yetenekli kadrosu yarışta performanslarıyla göz doldurdu. Ali Türkkan ve Burak Erdener ikilisi Ege Rallisi’ni genel klasman ikincisi olarak tamamladı. Efehan Yazıcı ve co-pilotu Sevi Akal da tüm yarışı kategorilerinde büyük bir fark ile birinci olarak bitirdi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
1700412248_Ege_Rallisi_1

Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi’nde genç pilotları Ali Türkkan, Efehan Yazıcı ve Mert Yudulmaz ile tam kadro yarıştı. Ali Türkkan’a Burak Erdener co-pilot olarak eşlik ederken, Efehan Yazıcı’nın co-pilot koltuğunda Castrol Ford Team Türkiye altyapısından yetişen Sevi Akal oturdu. Takımın en genç pilotu olan 18 yaşındaki Mert Yudulmaz ise deneyimli co-pilotu Özden Yılmaz ile yarıştı.

Ralli boyunca Fiesta Rally3 araçlarıyla olağanüstü bir performans göstererek tüm etapları güçlü rakiplerinin önünde tamamlayan Ali Türkkan ve Burak Erdener ikilisi son etapta lastiklerinin patlaması sonucunda Ege Rallisi’ni genel klasman ikincisi olarak tamamladı.

Efehan Yazıcı ve Sevi Akal, İki Çeker Şampiyonluk mücadelesine Fiesta Rally4 araçlarıyla damga vurdu. Yarışın ilk gününden itibaren iki çeker sınıfında liderliğe yerleşen genç ikili, 2 dakikaya yakın büyük farkla yarışı birinci sırada bitirdi. İkili, genel klasmanda ilk 10’a girerken Sevi Akal da kadın co-pilotlar birinciliğini korudu.

Ralli kariyerine bu yıl başlayan Mert Yudulmaz, ev sahibi olduğu Ege Rallisi’nde her etapta zamanlarını geliştirdi. Ancak son etapta yol dışı yaşayarak finişe ulaşamadı.

Castrol Ford Team Türkiye, 16’ncı şampiyonluğa ilerliyor

Türkiye’nin en köklü motor sporları takımı olarak sayısız başarılara imza atan Castrol Ford Team Türkiye, yetenekli pilotlarıyla Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonası’nda podyumun ilk üç basamağını domine etmiş durumda. Ali Türkkan birinci sırada yer alırken, onu ikinci sırada Efehan Yazıcı ve üçüncü sırada Mert Yudulmaz takip ediyor. Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonası'nın tüm kategorilerinde iddiasını gösteren ekip, sezon sonuna yaklaşırken 16. şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Başarısını dünya sahnesinde de kanıtlayan Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener ile motorsporlarında Formula 1’den sonraki en popüler şampiyonalardan biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda da (WRC) yarıştı. 

Fiesta Rally Cup’ta heyecan doruktaydı 

Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında yapılan ve her kesimden ralli sürücüsüne açık tek marka kupası olan Fiesta Rally Cup’ın heyecanı da Ege Rallisi ile devam etti. 

Dünyada ralli sporunun geleceği olarak görülen 4 çeker Fiesta Rally3’lerin yanı sıra 2 çeker kategorisiyle yarış, üst düzey mücadeleye ve heyecanlı bir puan yarışına sahne oldu.

İstikrarlı ve tempolu bir yarış çıkaran And Sunman ve Mehmet Akif Yalçın ikilisi Fiesta Rally Cup’ta galibiyete ulaşan ikili oldu. İkinci sırada Çağlayan Çelik ve Sedat Bostancı ikilisi alırken, Fiesta Rally Cup’a İran’dan katılan Saber Khosravi ve Hüseyin Çetin ise üçüncü oldu. Bir önceki yarışı kazanan Kağan Karamanoğlu ve Oytun Albayrak ikilisi yarışın ikinci gününde lider durumdayken büyük bir kaza yaparak yarış dışı kaldılar. 

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası heyecanı, bu hafta sonu Eskişehir'e geliyor!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Mercedes ile arayı kapatan Ferrari, şampiyona ikinciliğini istiyor

Mercedes ile arayı kapatan Ferrari, şampiyona ikinciliğini istiyor

Formula 1
Las Vegas GP

Mercedes ile arayı kapatan Ferrari, şampiyona ikinciliğini istiyor Mercedes ile arayı kapatan Ferrari, şampiyona ikinciliğini istiyor

2023 Ege Rallisi: Yağmurun etkilediği ilk günde lider Ali Türkkan ve Burak Erdener!

2023 Ege Rallisi: Yağmurun etkilediği ilk günde lider Ali Türkkan ve Burak Erdener!

TÜRK SPORCULAR

2023 Ege Rallisi: Yağmurun etkilediği ilk günde lider Ali Türkkan ve Burak Erdener! 2023 Ege Rallisi: Yağmurun etkilediği ilk günde lider Ali Türkkan ve Burak Erdener!

Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi'nde Zirveyi Hedefliyor

Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi'nde Zirveyi Hedefliyor

TÜRK SPORCULAR

Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi'nde Zirveyi Hedefliyor Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi'nde Zirveyi Hedefliyor

Son Haberler

Piastri: "Las Vegas GP'de otomobilin hızı bizim için sürprizdi"

Piastri: "Las Vegas GP'de otomobilin hızı bizim için sürprizdi"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Piastri: "Las Vegas GP'de otomobilin hızı bizim için sürprizdi" Piastri: "Las Vegas GP'de otomobilin hızı bizim için sürprizdi"

Pilotlar, sezon finalinin Las Vegas’a kaydırılmasını destekliyor

Pilotlar, sezon finalinin Las Vegas’a kaydırılmasını destekliyor

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Pilotlar, sezon finalinin Las Vegas’a kaydırılmasını destekliyor Pilotlar, sezon finalinin Las Vegas’a kaydırılmasını destekliyor

Ocon, takımın ‘pozisyonunu koru’ talimatına neden uymadığını açıkladı

Ocon, takımın ‘pozisyonunu koru’ talimatına neden uymadığını açıkladı

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Ocon, takımın ‘pozisyonunu koru’ talimatına neden uymadığını açıkladı Ocon, takımın ‘pozisyonunu koru’ talimatına neden uymadığını açıkladı

Kravitz, Verstappen’in Las Vegas’ta aldığı cezaya katılmıyor

Kravitz, Verstappen’in Las Vegas’ta aldığı cezaya katılmıyor

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Kravitz, Verstappen’in Las Vegas’ta aldığı cezaya katılmıyor Kravitz, Verstappen’in Las Vegas’ta aldığı cezaya katılmıyor

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol