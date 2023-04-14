Castrol Ford Team Türkiye, Bodrum Rallisi’ne Damga Vurmaya Hazır

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Türkiye motor sporlarında sezonun ilk organizasyonu olan 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, Bodrum Rallisi ile başlıyor. 2021'de en iyi spor etkinliği branşında jüri özel ödülünü alarak ‘ilk ödüllü ralli’ unvanını kazanan organizasyon, üçüncü yılında 14-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından hazırlıkları sürdürülen 2023 TOSFED Ralli Kupası’nın ilk yarışında start seremonisi, 14 Nisan Cuma akşamı saat 21.30'da Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilecek. İki gün boyunca toprak zeminde koşulacak ve 70’e yakın ekibin katılacağı ralli, 16 Nisan Pazar günü finiş seremonisi ve ödül töreni ile sona erecek.

Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye’de bu yıl genç pilotlar Ali Türkkan, Efehan Yazıcı ve Mert Yudulmaz dış tasarımlarının tamamen yenilenmiş Ford araçlarıyla yarışacak.

Genç pilotlar podyumun en güçlü adayları

1999 doğumlu Ali Türkkan ve co-pilot Burak Erdener bu yıl Ford Fiesta Rally3 koltuğunda yarışacak. Kariyerine pist yarışlarıyla başlayan ve henüz 18 yaşında Türkiye Pist Şampiyonluğu’nu kazanan Türkkan, ralli sporunda Türkiye’nin gelecek vaat eden yıldızları arasında yer alıyor. Castrol Ford Team Türkiye, iki yıl önce 2021’de Ali Türkkan ile kazandığı Avrupa Ralli Kupası Gençler ve İki Çeker Şampiyonluklarının üzerine bu yıl daha da büyük yurt dışı başarılarını hedefliyor.

2022 yılında takımına Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğunu kazandıran genç pilot Efehan Yazıcı, Ford’un ralli dünyasında iki çeker sınıfını domine eden yeni otomobili Ford Fiesta Rally4 ile yarışacak. Yazıcı’nın co-pilotluğunu Castrol Ford Team Türkiye altyapısından yetişen Sevi Akal yapacak. İkilinin bu yıl İki Çeker Şampiyonasında zirvede olması bekleniyor.

Castrol Ford Team Türkiye’den bir ilk: Genç pilot ilk rallisine çıkıyor

Kadrosunu daha da gençleştirerek 21 yaş ortalamasına ulaşan Castrol Ford Team Türkiye bu yıl bir ilke daha imza atıyor. Takım kadrosunda yer alan Mert Yudulmaz, sürücü ehliyetini henüz birkaç ay önce alan ve henüz hiç ralli startı bulunmayan bir pilot olarak öne çıkıyor.

Henüz 18 yaşındaki Mert Yudulmaz, kariyerinin ilk rallisine Castrol Ford Team Türkiye pilotu olarak iki çeker Ford Fiesta R2T’nin direksiyonunda katılacak. Mert’in bu sezon co-pilotluğunu tecrübeli isim Özden Yılmaz yapacak.

Türkiye’nin en genç ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, 26’ncı sezonunda 16’ncı şampiyonluğu hedefliyor. Takım bu yıl Türkiye Ralli Şampiyonası’nın yanı sıra yurt dışında, Dünya Ralli Şampiyonası’nda da Türkiye’yi temsil edecek.

Şampiyon pilot Murat Bostancı yine pilot koçluğu koltuğunda

Castrol Ford Team Türkiye'nin şampiyon pilotu Murat Bostancı bu yıl da pilot koçu olarak, uzun yıllar Türkiye ve Avrupa’da elde ettiği tecrübe ve bilgilerini şimdi de takımın genç pilotlarına aktarmak için çalışacak.

Türkiye ralli sporunda genç yıldızları desteklemek hedefiyle 2020’de pilot kadrosunu baştan aşağı yenileyen ve gençleşen Castrol Ford Team Türkiye, geçtiğimiz yıl Bodrum Rallisi’ne tam kadro katılmış ve takım, Gençler klasmanında podyumu domine etti.

Başarılarla dolu bir 2022 ralli sezonu geçiren takım; Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu, Türkiye Ralli İki çeker Şampiyonluğu ve diğer katıldığı sınıflarda podyum ve birinciliklerle sezonu geride bıraktı.

2022 yılında TOSFED’in desteğiyle Türk Milli Takımı olarak katıldığı FIA Motorsporları Oyunları’nda Türkiye adına tek madalyayı genç pilot Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener Türkiye’ye kazandırdı.

Fiesta Rally Cup’ta yoğun katılımla rekabet büyüyor

Bodrum Rallisi ile start alan Türkiye’nin en uzun soluklu tek marka ralli kupası olan Fiesta Rally Cup’ta ise bu yıl yine Ford markasını tercih eden sporcular profesyonel imkânlarla, yüksek rekabet ortamında yarışacak

Her kesimden ralli sürücüsüne açık tek marka kupası olan ve hem iki çeker hem 4 çeker Ford Fiesta ralli otomobillerinin yer aldığı organizasyondaki rekabetin bu yıl yoğun katılım nedeniyle çok daha üst düzeye çıkması bekleniyor.

Dünyada ralli sporunun geleceği olarak görülen 4 çeker Rally3 kategorisinde Castrol Ford Team Türkiye 10 adet araçla Fiesta Rally Cup bünyesinde yarışacak. Türkiye, dünya genelinde Rally3 sınıfında en fazla aracın yarıştığı ülke konumunda bulunuyor.

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası Takvimi:

14 -16 Nisan Bodrum Rallisi

20- 21 Mayıs Yeşil Bursa Rallisi

10- 11 Haziran Eskişehir Rallisi

2-3 Eylül Kocaeli Rallisi

30 Eylül- 1 Ekim İstanbul Rallisi

28- 29 Ekim 100. Yıl Rallisi

18- 19 Kasım Ege Rallisi